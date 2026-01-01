Miesięcznik
W roku 2025 w kategorii dziewcząt U 8 pierwsze miejsce na Podkarpaciu zajęła drużyna Rafała Dudka (z lewej) - reprezentacja Szkoły Podstawowej w Kurzynie Średniej (Fot. UM Stalowa Wola)
Puchar Tymbark spełnia piłkarskie marzenia. Zgłoś drużynę!

Od 26 lat Puchar Tymbark inspiruje tysiące młodych piłkarzy i piłkarek w całej Polsce. W ostatniej, jubileuszowej edycji turnieju drużyny z Podkarpacia meldowały się w ścisłej krajowej czołówce, walcząc o medale na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Puchar Tymbark to największy w Europie turniej piłkarski dla dzieci. W ostatniej edycji wzięło w nim udział ponad 13 tysięcy drużyn. W finale ogólnopolskim znakomicie zaprezentowali się reprezentanci Podkarpacia: Aktywne Juniorki Borowa i SMS Stal Rzeszów w kategorii U-12 zdobyli wicemistrzostwo Polski, a zespoły młodszych roczników z Dębicy i Oleszyc zajęli miejsca w czołowej dziesiątce.

Turniej Tymbark od lat otwiera drogę do wielkiej piłki. Wielu reprezentantów Polski zaczynało właśnie tutaj swoją piłkarska karierę. Jak podkreślają organizatorzy, Puchar Tymbarku daje równe szanse dzieciom z małych i dużych miejscowości, a do udziału wystarczy pasja, chęć gry i zgłoszenie drużyny.

Rozpoczęły się zapisy do XXVI edycji Turnieju Tymbark. Drużyny szkolne i przedszkolne mogą zgłaszać się do 31 stycznia 2026 r.

W marcu ruszą etapy gminne i powiatowe, a najlepsi ponownie powalczą o Wielki Finał na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Więcej informacji o 26. edycji Turnieju Tymbark, formularz zgłoszeniowy na www.puchartymbark.pl

