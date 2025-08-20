Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
20 sierpnia 2025

Puchar Polski w Rozwadowie, Zakrzowie, Ocicach i Trześni

Przed nami cztery spotkania Pucharu Polski na szczeblu podokręgu piłkarskiego Stalowa Wola. Wszystkie rozpoczną się o godzinie 17.30, w środę 20 sierpnia.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na boisku w Rozwadowie przy ul. Kusocińskiego, beniaminek B klasy, San Stalowa Wola zmierzy się z beniaminkiem ligi okręgowej, Unią Nowa Sarzyna. Spotkanie poprowadzi sędzia Tadeusz Myszka.

W Trześni miejscowy Płomień podejmie Łęg Stany (sędzia Sławomir Mulawka), Junior Zakrzów spotka się z Pogonią Leżajsk (Rafał Sawicki), a Koniczynka Ocice z Tanwią Wólka Tanewska (Mariusz Antosz).

Mecz LZS Żabno – LZS Zdziary został przełożony na 17 września na godz. 16.30, natomiast bez potrzeby rozgrywania meczu, dzięki wolnemu losowi do następnej rundy awansowały: Podlesianka Podlesie, Huragan Zdziechowice, Azalia Wola Zarczycka, Sparta Jeżowe, Stal II Stalowa Wola, Stal Nowa Dęba, Sokół Kamień.

