Puchar Karpat dla bokserów Stali Stalowa Wola

Oficjalnego otwarcia zawodów dokonali patroni wydarzenia: zastępca prezydenta Stalowej Woli Monika Pachacz-Świderska, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz wicestarosta Stanisław Sobieraj. W ringu pojawili się również sponsorzy wspierający turniej: Amitpala Jalafa, właściciel restauracji India Tandoori oraz firmy Maya Group, Grzegorz Buława, właściciel Autoryzowanego Salonu i Serwisu Skody w Agatówce, a także Bogumił Knap, dyrektor niżańskiego oddziału Banku Spółdzielczego w Nisku.

Podziękowanie dla prezesa Zarzecznego

Jeszcze przed pierwszym gongiem wicestarosta Stanisław Sobieraj podkreślił rolę prezesa klubu w rozwoju stalowowolskiego boksu.

– Zanim do pierwszej walki wyjdą bokserzy, chciałbym w szczególny sposób podziękować prezesowi Stal Stalowa Wola Boxing Team, Mariuszowi Zarzecznemu, za serce i ogromne zaangażowanie w rozwój klubu. To dzięki takim ludziom boks w Stalowej Woli ma solidne fundamenty i cały czas rośnie w siłę – mówił.

Z kolei wiceprezydent Stalowej Woli, Monika Pachacz-Świderska, która przyznała, że po raz pierwszy w życiu gości na gali bokserskiej, nawiązała do wieloletniej tradycji tej dyscypliny w mieście.

– Ten turniej to nie tylko rywalizacja, ale również kontynuacja pięknej i bardzo bogatej historii stalowowolskiego boksu. Niech będzie inspiracją dla dzieci i młodzieży, które chcą spróbować swoich sił w tej dyscyplinie – podkreśliła.

Było na co popatrzeć!

W turnieju odbyło się 32 walk punktowanych, a przed nimi kilka pojedynków sparingowych. Bokserzy Stali Stalowa Wola triumfowali w 6 kategoriach. Jednogłośne zwycięstwa na punkty odniesli: Dorian Urbanik - walczył ze swoim kolegą klubowym Julianem Skibą - Alan Sokólski, Alex Sitarski i Hubert Sieradzki. Maciej Herdzik zakończył swoją walkę przed czasem, wygrywając przez RSC w III rundzie. Mateusz Skibski w kategorii junior w wadze do 75 kg pokonał mistrza Węgier i medalistę mistrzostw Europy 2:1. Takim samym wynikiem zakończył się pojedynek seniorski Mikołaja Siembidy z Michałem Ożgą z Zamościa. O pechu może natomiast mówić Jakub Kwiatek, który już w I rundzie musiał opuścić ring na skutek rozcięcia łuku brwiowego.

Także kilka innych walk stało na dobrym poziomie i mogło podobać się stalowowolskiej widowni. Na pewno do takich można zaliczyć bój pań w wadze powyżej 80 kg. Po gongu oznajmiającym koniec, rozległy się w hali gromkie brawa.

Wyniki - na pierwszym miejscu zwycięzcy

Młodzik

50 kg: Daiana Liber (Basti Box Salonta) - Maja Wiczuk (Gwarek Łęczna) 2:1

40 kg: Dorian Urbanik (Stal Stalowa Wola) - Julian Skiba (Stal Stalowa Wola) 3:0

46 kg: Fabio Budai (Basti Box Salonta) - Wiktor Żuchowski (Texom Samuraj Sanok) RSC III

46 kg: Piotr Jesiołowski (Żyleta Boxing Club Kozłów) - Dawid Knurek (Texom Samuraj Sanok) RSC I

54 kg: Martin Homai (Boxing School of Eger) - Arsen Żołubak (Reprezentacja Iwano-Frankowska) 3:0

Kadet

48 kg: Daria Pięta (Stal Rzeszów) - Oliwia Rzepka (Gawra Krosno) RSC III

54 kg: Julita Myszka (Stal Rzeszów) - Orsolya Pocasik (Boxing School of Eger) 3:0

+80 kg: Gabriela Jajko (Gawra Krosno) - Milena Łuc (AZS Legenda Jarosław) 3:0

46 kg: Rostysław Sajewycz (Reprezentacja Iwano-Frankowska) - Filip Bernat (Ring Busko-Zdrój) 3:0

52 kg: Alan Sokólski (Stal Stalowa Wola) - Franciszek Tomaszewski (Copacabana Konin) 3:0

57 kg: Jan Horodejczuk (Texom Samuraj Sanok) - Kacper Wiśniewski (Ring Busko-Zdrój) 2:1

60 kg: Dawid Szychowski (Texom Samuraj Sanok) - Nazar Luklan (Reprezentacja Iwano-rankowska) 3:0

60 kg: Adrian Lenczewski (Asb Hetman Zamość) - Sebastian Kaźmierczak (Copacabana Konin) 3:0

63 kg: Wiktor Dryżałowski (Underground Bc Biała-Podlaska) - Michał Janikowski (Żyleta BC Kozłów) 3:0

66 kg: Bohdan Semko (Reprezentacja Iwano-Frankowska) - Filip Wojtyna (Stal Stalowa Wola) 2:1

75 kg: Wiktor Świć (Iryda Mielec) - Oleksij Fedoriov (Reprezentacja Iwano-Frankowska) 3:0

75 kg: Oleksandr Tomycz (Reprezentacja Iwano Frankowska) - Filip Czuchryta (Gwarek Łęczna) RSC I

Junior

50 kg: Alex Sitarski (Stal Stalowa Wola) - Adam Suliga (Żyleta BC Kozłów) 3:0

60 kg: Dawid Dulik (Ring Busko-Zdrój) - Kacper Dziura (Stal Stalowa Wola) 2:1

65 kg: Jan Stulin (Stal Rzeszów) - Artur Hybkewicz (Reprezentacja Iwano-Frankowska) 3:0

65 kg: Maciej Herdzik (Stal Stalowa Wola) - Paweł Jaworski (Gwarek Łęczna) RSC III

70 kg: David Shitiv (Stal Rzeszów) - Bartosz Czuchryta (Gwarek Łęczna) 3:0

70 kg: Mateusz Matłosz (Gimnasion Boguchwała) - Szymon Zalasiński (ASB Hetman Zamość) RSC II

75 kg: Bohdan Matviichuk (Gawra Krosno) - Patryk Szatkowski (Copacabana Konin) 2:1

75 kg: Mateusz Skibski (Stal Stalowa Wola) - Brendon Berki (Boxing School of Eger) 2:1

75 kg: Nataniel Garaś (AZS Legenda Jarosław) - Przemysław Maniewski (Iryda Mielec) 2:1

75 kg: Bartłomiej Kostkiewicz (Iryda Mielec) - Mikołaj Krajewski (Gimnasion Boguchwała) 2:1

80 kg: Ilia Misiuk (Reprezentacja Iwano Frankowska) - Cezar Boitiu (Basto Box Salonta) RSC III

Senior

65 kg: Hubert Sieradzki (Stal Stalowa Wola) - Karol Pryjda (AZS Legenda Jarosław) 3:0

80 kg: Radosław Zagrobelny (AZS Legenda Jarosław) - Piotr Szymański (Underground BC Biała Podlaska) 3:0

80 kg: Mikołaj Siembida (Stal Stalowa Wola) - Michał Ożga (ASB Hetman Zamość) 2:1

85 kg: Szymon Filipiuk (Underground BC Biała Podlaska) - Jakub Kwiatek (Stal Stalowa Wola) RSC I

Najlepszy młodzik (ex aequo) - Dorian Urbanik (Stal Stalowa Wola) i Fabio Budai (Basti Box Salontya), kadet junior - David Shitiv (Stal Rzeszów), najlepszy senior - Radosław Zagrobelny (AZS Legenda Jarosław), najlepszy technik - Maciej Herdzik (Stal Stalowa Wola), najlepsza zawodniczka - Daria Pięta (Stal Rzeszów), najlepszy zawodnik - Mateusz Skibski (Stal Stalowa Wola), najlepszy zawodnik ze Stali Stalowa Wola - Hubert Sieradzki.

