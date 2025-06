18 czerwca 2025

Publiczne wyznanie wiary

Boże Ciało to tzw. święto ruchome, jednak — choć zmienia się jego data — to zawsze wypada ono w czwartek, dokładnie 60 dni po Niedzieli Wielkanocnej. Oznacza to, że Boże Ciało może wypaść między 21 maja a 24 czerwca. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to jeden z najważniejszych dni w roku dla wiernych Kościoła katolickiego. W tym roku wypada 19 czerwca.