Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Stalowej Woli zbiera na defibrylator AED. „To inwestycja w bezpieczeństwo nas wszystkich”

– Każda złotówka się liczy – podkreślają organizatorzy akcji. – Chcemy, aby nasza szkoła była miejscem, gdzie SerceBije.

Zbiórkę można wesprzeć tutaj:

👉 https://zrzutka.pl/cmkyzv

Dlaczego AED jest tak ważne?

Nagłe zatrzymanie krążenia może dotknąć każdego – dziecko, dorosłego, seniora. Liczy się czas reakcji. Użycie defibrylatora AED już w pierwszych minutach zwiększa szanse przeżycia nawet o 70 procent.

W PSP nr 1 od lat prowadzone są zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – wszyscy uczniowie potrafią wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową, co samo w sobie zwiększa szanse przeżycia osoby z NZK o około 30 procent. Teraz szkoła chce pójść krok dalej i zapewnić dostęp do sprzętu, który może przesądzić o życiu.

– Marzymy o tym, aby AED był ogólnodostępny. To urządzenie ratuje życie – dosłownie – mówią nauczyciele.