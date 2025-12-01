Miesięcznik
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Stalowej Woli zbiera na defibrylator AED. „To inwestycja w bezpieczeństwo nas wszystkich”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli ruszyła ze zbiórką na zakup defibrylatora AED. Urządzenie, które w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia może uratować życie, ma zostać zamontowane przy wejściu do budynku i będzie dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – nie tylko dla uczniów i pracowników szkoły, ale również dla mieszkańców okolicznych osiedli.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Każda złotówka się liczy – podkreślają organizatorzy akcji. – Chcemy, aby nasza szkoła była miejscem, gdzie SerceBije.

Zbiórkę można wesprzeć tutaj:
👉 https://zrzutka.pl/cmkyzv

Dlaczego AED jest tak ważne?

Nagłe zatrzymanie krążenia może dotknąć każdego – dziecko, dorosłego, seniora. Liczy się czas reakcji. Użycie defibrylatora AED już w pierwszych minutach zwiększa szanse przeżycia nawet o 70 procent.

W PSP nr 1 od lat prowadzone są zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – wszyscy uczniowie potrafią wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową, co samo w sobie zwiększa szanse przeżycia osoby z NZK o około 30 procent. Teraz szkoła chce pójść krok dalej i zapewnić dostęp do sprzętu, który może przesądzić o życiu.

Marzymy o tym, aby AED był ogólnodostępny. To urządzenie ratuje życie – dosłownie – mówią nauczyciele.

Cel zbiórki: bezpieczeństwo na wyciągnięcie ręki

Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na kompletny zestaw AED, obejmujący m.in.:

  • defibrylator AED Philips FRx z torbą,

  • klucz pediatryczny do bezpiecznego użycia u dzieci,

  • modułową apteczkę pierwszej pomocy,

  • kapsułę z alarmem zabezpieczającą urządzenie na zewnątrz,

  • tablice informacyjne,

  • szkolenia i materiały edukacyjne dla uczniów, rodziców oraz mieszkańców.

Dzięki temu AED nie tylko pojawi się w przestrzeni publicznej, ale stanie się elementem lokalnego systemu bezpieczeństwa.

Wsparcie, które robi różnicę

Pomóc może każdy – wpłacając najmniejszą nawet kwotę. Organizatorzy podkreślają, że to właśnie drobne, systematyczne wpłaty budują sukces takich inicjatyw.

– Chcemy, aby „Jedynka” znalazła się w gronie szkół programu SerceBije, gdzie dostęp do pierwszej pomocy jest na wyciągnięcie ręki.
To nie jest wydatek – to inwestycja w zdrowie i życie nas wszystkich – słyszymy od społeczności szkolnej.

Szkoła otwarta dla mieszkańców

Po zakończeniu zbiórki i montażu urządzenia AED ma być dostępne również poza godzinami lekcyjnymi. To szczególnie istotne, bo w pobliżu znajdują się bloki mieszkalne, place zabaw i popularne trasy spacerowe.

Jeśli dojdzie do sytuacji zagrożenia życia – AED będzie tuż obok.

„Razem możemy uratować życie”

Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 zwraca się do mieszkańców miasta, absolwentów, rodziców i osób, którym bliskie jest bezpieczeństwo dzieci i lokalnej społeczności:

„Dołącz do naszej akcji i pomóż uratować życie.
Każde wsparcie przybliża nas do celu. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie!”

Wsparcie można przekazać pod linkiem:
👉 https://zrzutka.pl/cmkyzv

