Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Stalowej Woli zbiera na defibrylator AED. „To inwestycja w bezpieczeństwo nas wszystkich”

– Każda złotówka się liczy – podkreślają organizatorzy akcji. – Chcemy, aby nasza szkoła była miejscem, gdzie SerceBije.
Zbiórkę można wesprzeć tutaj:
👉 https://zrzutka.pl/cmkyzv
Dlaczego AED jest tak ważne?
Nagłe zatrzymanie krążenia może dotknąć każdego – dziecko, dorosłego, seniora. Liczy się czas reakcji. Użycie defibrylatora AED już w pierwszych minutach zwiększa szanse przeżycia nawet o 70 procent.
W PSP nr 1 od lat prowadzone są zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – wszyscy uczniowie potrafią wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową, co samo w sobie zwiększa szanse przeżycia osoby z NZK o około 30 procent. Teraz szkoła chce pójść krok dalej i zapewnić dostęp do sprzętu, który może przesądzić o życiu.
– Marzymy o tym, aby AED był ogólnodostępny. To urządzenie ratuje życie – dosłownie – mówią nauczyciele.
Cel zbiórki: bezpieczeństwo na wyciągnięcie ręki
Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na kompletny zestaw AED, obejmujący m.in.:
-
defibrylator AED Philips FRx z torbą,
-
klucz pediatryczny do bezpiecznego użycia u dzieci,
-
modułową apteczkę pierwszej pomocy,
-
kapsułę z alarmem zabezpieczającą urządzenie na zewnątrz,
-
tablice informacyjne,
-
szkolenia i materiały edukacyjne dla uczniów, rodziców oraz mieszkańców.
Dzięki temu AED nie tylko pojawi się w przestrzeni publicznej, ale stanie się elementem lokalnego systemu bezpieczeństwa.
Wsparcie, które robi różnicę
Pomóc może każdy – wpłacając najmniejszą nawet kwotę. Organizatorzy podkreślają, że to właśnie drobne, systematyczne wpłaty budują sukces takich inicjatyw.
– Chcemy, aby „Jedynka” znalazła się w gronie szkół programu SerceBije, gdzie dostęp do pierwszej pomocy jest na wyciągnięcie ręki.
To nie jest wydatek – to inwestycja w zdrowie i życie nas wszystkich – słyszymy od społeczności szkolnej.
Szkoła otwarta dla mieszkańców
Po zakończeniu zbiórki i montażu urządzenia AED ma być dostępne również poza godzinami lekcyjnymi. To szczególnie istotne, bo w pobliżu znajdują się bloki mieszkalne, place zabaw i popularne trasy spacerowe.
Jeśli dojdzie do sytuacji zagrożenia życia – AED będzie tuż obok.
„Razem możemy uratować życie”
Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 zwraca się do mieszkańców miasta, absolwentów, rodziców i osób, którym bliskie jest bezpieczeństwo dzieci i lokalnej społeczności:
„Dołącz do naszej akcji i pomóż uratować życie.
Każde wsparcie przybliża nas do celu. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie!”
Wsparcie można przekazać pod linkiem:
👉 https://zrzutka.pl/cmkyzv
