PSZOK w Rudniku nad Sanem przejdzie modernizację

Inwestycja ma na celu usprawnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz zwiększenie komfortu mieszkańców korzystających z punktu.

Umowę podpisali burmistrz Tadeusz Handziak oraz przedstawiciel wykonawcy - Kazimierz Szewczyk, prezes zarządu firmy GLOBALEX Sp. z o.o.. W podpisaniu uczestniczyli również skarbnik gminy Grażyna Reichert, zastępca burmistrza Dariusz Świta oraz kierownik robót Stanisław Chamot.

Zakres prac jest szeroki i obejmuje m.in.:

wykonanie nawierzchni utwardzonych z krawężnikami betonowymi,

budowę drogi wewnętrznej oraz placu manewrowego,

dostawę i montaż kontenerów oraz pojemników na odpady,

wykonanie ogrodzenia i montaż wagi najazdowej,

dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

budowę ścieżki edukacyjnej w obszarze GOZ (Gospodarki Obiegu Zamkniętego),

wykonanie robót sanitarnych i elektrycznych, w tym przebudowę linii energetycznej średniego napięcia.

Inwestycja za blisko 2 miliony złotych

Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 1 969 349,43 zł, a jego zakończenie zaplanowano na 22 grudnia 2025 roku.

Modernizacja PSZOK-u ma poprawić efektywność segregacji i odbioru odpadów w gminie oraz stworzyć lepsze warunki zarówno dla mieszkańców, jak i pracowników punktu. To kolejny krok Rudnika nad Sanem w kierunku nowoczesnej i przyjaznej środowisku gospodarki odpadami.

Inwestycja ma na celu usprawnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz zwiększenie komfortu mieszkańców korzystających z punktu.

Umowę podpisali burmistrz Tadeusz Handziak oraz przedstawiciel wykonawcy – Kazimierz Szewczyk, prezes zarządu firmy GLOBALEX Sp. z o.o.. W podpisaniu uczestniczyli również skarbnik gminy Grażyna Reichert, zastępca burmistrza Dariusz Świta oraz kierownik robót Stanisław Chamot.