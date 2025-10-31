PSZOK w Rudniku nad Sanem przejdzie modernizację

Inwestycja ma na celu usprawnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz zwiększenie komfortu mieszkańców korzystających z punktu.
Umowę podpisali burmistrz Tadeusz Handziak oraz przedstawiciel wykonawcy - Kazimierz Szewczyk, prezes zarządu firmy GLOBALEX Sp. z o.o.. W podpisaniu uczestniczyli również skarbnik gminy Grażyna Reichert, zastępca burmistrza Dariusz Świta oraz kierownik robót Stanisław Chamot.
Zakres prac jest szeroki i obejmuje m.in.:
-
wykonanie nawierzchni utwardzonych z krawężnikami betonowymi,
-
budowę drogi wewnętrznej oraz placu manewrowego,
-
dostawę i montaż kontenerów oraz pojemników na odpady,
-
wykonanie ogrodzenia i montaż wagi najazdowej,
-
dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
-
budowę ścieżki edukacyjnej w obszarze GOZ (Gospodarki Obiegu Zamkniętego),
-
wykonanie robót sanitarnych i elektrycznych, w tym przebudowę linii energetycznej średniego napięcia.
Inwestycja za blisko 2 miliony złotych
Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 1 969 349,43 zł, a jego zakończenie zaplanowano na 22 grudnia 2025 roku.
Modernizacja PSZOK-u ma poprawić efektywność segregacji i odbioru odpadów w gminie oraz stworzyć lepsze warunki zarówno dla mieszkańców, jak i pracowników punktu. To kolejny krok Rudnika nad Sanem w kierunku nowoczesnej i przyjaznej środowisku gospodarki odpadami.
