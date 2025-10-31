Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Rudnik nad Sanem 31 października 2025

PSZOK w Rudniku nad Sanem przejdzie modernizację

W Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem podpisano umowę na realizację zadania polegającego na modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z niezbędną infrastrukturą.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Inwestycja ma na celu usprawnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz zwiększenie komfortu mieszkańców korzystających z punktu.

Umowę podpisali burmistrz Tadeusz Handziak oraz przedstawiciel wykonawcy - Kazimierz Szewczyk, prezes zarządu firmy GLOBALEX Sp. z o.o.. W podpisaniu uczestniczyli również skarbnik gminy Grażyna Reichert, zastępca burmistrza Dariusz Świta oraz kierownik robót Stanisław Chamot.

Zakres prac jest szeroki i obejmuje m.in.:

  • wykonanie nawierzchni utwardzonych z krawężnikami betonowymi,

  • budowę drogi wewnętrznej oraz placu manewrowego,

  • dostawę i montaż kontenerów oraz pojemników na odpady,

  • wykonanie ogrodzenia i montaż wagi najazdowej,

  • dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

  • budowę ścieżki edukacyjnej w obszarze GOZ (Gospodarki Obiegu Zamkniętego),

  • wykonanie robót sanitarnych i elektrycznych, w tym przebudowę linii energetycznej średniego napięcia.

Inwestycja za blisko 2 miliony złotych

Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 1 969 349,43 zł, a jego zakończenie zaplanowano na 22 grudnia 2025 roku.

Modernizacja PSZOK-u ma poprawić efektywność segregacji i odbioru odpadów w gminie oraz stworzyć lepsze warunki zarówno dla mieszkańców, jak i pracowników punktu. To kolejny krok Rudnika nad Sanem w kierunku nowoczesnej i przyjaznej środowisku gospodarki odpadami.

Inwestycja ma na celu usprawnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz zwiększenie komfortu mieszkańców korzystających z punktu.

Umowę podpisali burmistrz Tadeusz Handziak oraz przedstawiciel wykonawcy – Kazimierz Szewczyk, prezes zarządu firmy GLOBALEX Sp. z o.o.. W podpisaniu uczestniczyli również skarbnik gminy Grażyna Reichert, zastępca burmistrza Dariusz Świta oraz kierownik robót Stanisław Chamot.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Mrok Sandomierza w debiutanckim kryminale
Stalowa Wola
Mrok Sandomierza w debiutanckim kryminale
Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie w Przedszkolu nr 15
Stalowa Wola
Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie w Przedszkolu nr 15
Nowe drogi do pól w Jeżowem i Cholewianej Górze
Jeżowe
Nowe drogi do pól w Jeżowem i Cholewianej Górze
Specjalne linie na cmentarze w Stalowej Woli i Nisku
Stalowa Wola
Specjalne linie na cmentarze w Stalowej Woli i Nisku
Nowy parking i drogi pożarowe przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych
Stalowa Wola
Nowy parking i drogi pożarowe przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych
Inspekcja Transportu Drogowego zostaje w Nisku
Nisko
Inspekcja Transportu Drogowego zostaje w Nisku
Stalowa Wola buduje aquapark, Nisko stawia na turystykę biznesową
Stalowa Wola
Stalowa Wola buduje aquapark, Nisko stawia na turystykę biznesową
Wpadli jeden po drugim
Stalowa Wola
Wpadli jeden po drugim
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu