Pszczelarze znów spotkają się w Stalowej Woli. Zbliża się XI Forum Pszczelarskie

W programie znalazły się m.in. tematy dotyczące właściwości miodu, zmian w systemie wsparcia dla pszczelarzy oraz nowych przepisów dotyczących prowadzenia pasiek.

- To jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym kalendarzu i jednocześnie jedna z największych tego typu imprez w kraju. Organizujemy ją regularnie i od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem nie tylko pszczelarzy, ale również lekarzy weterynarii oraz naukowców, którzy przyjeżdżają do nas z ciekawymi prelekcjami. W tym roku będą one poświęcone m.in.: roli substancji czynnych miodu w profilaktyce i leczeniu nowotworów, zmianom w systemie wsparcia dla sektora pszczelarskiego, a także nowym regulacjom prawnym dotyczącym pszczelarzy - mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Forum będzie również okazją do zapoznania się ze sprzętem pszczelarskim, preparatami weterynaryjnymi, literaturą oraz produktami pszczelimi.

Coś dla siebie znajdą także mieszkańcy Stalowej Woli. Przed budynkiem Politechniki Rzeszowskiej odbędzie się kiermasz, na którym będzie można kupić miody i inne produkty pszczele z lokalnych pasiek. Stoiska będą czynne od godz. 9 do 15.

Organizatorem wydarzenia jest Powiat Stalowowolski, a partnerami m.in. Powiatowy Inspektorat Weterynarii i Powiatowe Koło Pszczelarzy w Stalowej Woli.

Poniżej szczegółowy program XI Forum Pszczelarskiego „Stalowa pszczoła nie istnieje”: