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Stalowa Wola 15 września 2026

Pszczelarze znów spotkają się w Stalowej Woli. Zbliża się XI Forum Pszczelarskie

Już 18 września w Stalowej Woli odbędzie się XI Forum Pszczelarskie „Stalowa pszczoła nie istnieje”. W auli Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej spotkają się pszczelarze, naukowcy, lekarze weterynarii i przedstawiciele instytucji związanych z pszczelarstwem.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

W programie znalazły się m.in. tematy dotyczące właściwości miodu, zmian w systemie wsparcia dla pszczelarzy oraz nowych przepisów dotyczących prowadzenia pasiek.

- To jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym kalendarzu i jednocześnie jedna z największych tego typu imprez w kraju. Organizujemy ją regularnie i od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem nie tylko pszczelarzy, ale również lekarzy weterynarii oraz naukowców, którzy przyjeżdżają do nas z ciekawymi prelekcjami. W tym roku będą one poświęcone m.in.: roli substancji czynnych miodu w profilaktyce i leczeniu nowotworów, zmianom w systemie wsparcia dla sektora pszczelarskiego, a także nowym regulacjom prawnym dotyczącym pszczelarzy - mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Forum będzie również okazją do zapoznania się ze sprzętem pszczelarskim, preparatami weterynaryjnymi, literaturą oraz produktami pszczelimi.

Coś dla siebie znajdą także mieszkańcy Stalowej Woli. Przed budynkiem Politechniki Rzeszowskiej odbędzie się kiermasz, na którym będzie można kupić miody i inne produkty pszczele z lokalnych pasiek. Stoiska będą czynne od godz. 9 do 15.

Organizatorem wydarzenia jest Powiat Stalowowolski, a partnerami m.in. Powiatowy Inspektorat Weterynarii i Powiatowe Koło Pszczelarzy w Stalowej Woli.

Poniżej szczegółowy program XI Forum Pszczelarskiego „Stalowa pszczoła nie istnieje”:

  • 8:00 - Rejestracja uczestników
  • 9:00 – Otwarcie Konferencji
  • 9:30 - „Zmiany w systemie wsparcia dla Sektora Pszczelarskiego” – Jacek Parszewski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 10:00 - „Wyzwania analityczne w ocenie autentyczności i bezpieczeństwa produktów pszczelich” – prof. dr hab. Małgorzata Dżugan – Katedra Chemii i Toksykologii Żywności, Instytut Technologii Żywności i Żywienia, Wydział Technologiczno – Przyrodniczy,  Uniwersytet Rzeszowski
  • 10:45 - „Miód oczami konsumentów: co zachęca do zakupu i zapłaty wyższej ceny” – prof. dr hab. Ewa Ziemba - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • 11:30 - Przerwa kawowa
  • 12:15 - „Rola substancji  czynnych  miodu  w  profilaktyce  i  leczeniu  nowotworów” – dr hab. Izabela Jasicka - Misiak – prof. Uniwersytetu Opolskiego, Katedra Farmacji  i Chemii Ekologicznej - Wydział Chemii, Laboratorium Badania Jakości i Bezpieczeństwa Chemicznego Żywności, Międzynarodowe Centrum Badawczo Rozwojowe Uniwersytet  Opolski
  • 13:00 - „Pszczelarskie kogel mogel – wybrane elementy współczesnej gospodarki pasiecznej” – prof. dr hab. Jerzy  Demetraki – Paleolog,  Uniwersytet  Przyrodniczy  w Lublinie
  • 13:45 - „Nowe regulacje prawne dotyczące pszczelarzy” – Janusz Sudoł – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stalowej Woli
  • 14:15 - Dyskusja i podsumowanie XI Forum Pszczelarskiego „Stalowa pszczoła nie istnieje”
  • 14:45 – Zakończenie i poczęstunek
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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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