PSP nr 3 Stalowa Wola w TOP 6 Polski w koszykówce dziewcząt 5x5

W turnieju uczestniczyli mistrzowie wszystkich województw. Najlepszy zespół Podkarpacia rozpoczął zmagania od pewnej wygranej z mistrzem województwa dolnośląskiego - PSP nr 24 Wrocław 58:34, a w drugim spotkaniu grupowym uległ nieznacznie mistrzowi Wielkopolski - PSP nr 4 Rawicz 41:46 i do kolejnej fazy awansował z drugiego miejsca.

Kolejnym rywalem naszej drużyny była PSP 10 Ostrołęka. Od początku do końca przeważała „Trójka”, wygrywając ostatecznie 47:39. Czwarty pojedynek nie ułożył się po myśli koszykarek PSP 3. Przegrały z PSP 4 Łomża 21:67.W meczu o piąte miejsce nasz zespół przegrał z PSP 13 Bełchatów 46:49.

Tytuł mistrza Polski wywalczyła PSP Rotmanka (powiat gdański), która w finale pokonała PSP nr 3 Gorzów Wielkopolski 44:27. Brązowe medale zdobyła PSP nr 4 Łomża po zwycięstwie nad PSP nr 10 Ostrołęka 49:34.

– Niewiele zabrakło, żebyśmy się znaleźli w strefie medalowej; o awansie zadecydowało zaledwie 5 „małych punktów” w tzw. małej tabeli trzech zespołów - mówi trener naszej drużyny, Artur Karlik. – Ale chyba szóste miejsce w Polsce nie jest złym miejsce, prawda…? Większość drużyn uczestniczących w finale reprezentowała szkoły posiadające klasy sportowe lub objęte są programem Koszykarskich Ośrodków Szkolenia Młodzieży (KOSM), co dodatkowo podnosi rangę osiągnięcia naszej drużyny.

Skład PSP nr 3 Stalowa Wola: Kamila Pietroniec, Julia Sokal, Paulina Gierłach, Natalia Śnios, Victoria Dębiak, Martyna Sioda, Lena Wawrzaszek, Amelia Bazan, Nikola Paruch, Julia Studzińska. Opiekunami zespołu byli: Artur Karlik i Dorota Gierak.