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Stalowa Wola 26 czerwca 2026

PSP nr 3 Stalowa Wola na podium mistrzostw Polski 3x3

W Głuchołazach odbył się Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej koszykówce 3x3 chłopców. W rywalizacji mistrzów wojewódzkich wystąpiło 11 najlepszych szkolnych drużyn z Polski. Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”, a cztery najlepsze zespoły awansowały do finałowej rozgrywki o medale. W tym gronie znaleźli się reprezentanci PSP nr 3 w Stalowej Woli.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Mistrz województwa podkarpackiego od początku prezentował wysoką formę. Pierwszego dnia podopieczni trenerów: Doroty Gieragi i Artura Karlika odnieśli cztery zwycięstwa - SP 8 Lubin 17:10, SP 5 Ełk 20:16, PSP 4 Strzelce Opolskie 9:6, SP 1 Żary 21:20 i zanotowali dwie minimalne porażki, z SMS Gortat Kraków 11:13 i SP 13 Gorzów Wlkp. 16:18.

Drugiego dnia stalowowolanie potwierdzili swoją klasę. Wygrane z SP 2 Ostrów Mazowiecka 18:15, SP 4 Szczecinek 15:11 i SP 33 Dąbrowa Górnicza 21:17 zapewniły im awans do finałowej czwórki jeszcze przed zakończeniem fazy zasadniczej. Ostatnie spotkanie tej części turnieju, przegrane z SP 184 Łódź 8:14, nie miało już wpływu na układ tabeli.

W czwartkowych rywale, których „Trójka” pokonała wcześniej, zdołali wziąć rewanż. Porażki z PSP 4 Strzelce Opolskie i SP 8 Lubin skomplikowały sytuację, ale zwycięstwo nad SP 13 Gorzów Wielkopolski przesądziło o zdobyciu brązowego medalu mistrzostw Polski. To kolejny znakomity koszykarski sukces PSP nr 3 w Stalowej Woli w bieżącym roku szkolnym. Wcześniej po srebrny medal mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 sięgnęły koszykarki „Trójki”. Tym razem do szkolnej gabloty cenny krążek dołożyli chłopcy.

PSP 3 Stalowa Wola występowała w składzie: Aleksander Jędral, Adam Karbarz, Stanisław Mizera i Igor Pomarenko. Opiekunami zespołu byli Artur Karlik i Dorota Gierak.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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