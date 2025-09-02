PSP nr 11 zyskała nowe skrzydło.

Nowoczesne sale lekcyjne, biblioteka, świetlica, sala teatralna, gabinety specjalistyczne, a także przestrzenie do odpoczynku i integracji – to tylko część nowego skrzydła Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Stalowej Woli, w którym uczyć się będzie w tym roku szkolnym blisko 270 uczniów klas I-III. Uroczyste otwarcie obiektu zgromadziło przedstawicieli władz, społeczność szkolną oraz mieszkańców. Budynek poświęcił Br. Artur Borkowski OFMCap - gwardian klasztoru i proboszcz Parafii Zwiastowania Pańskiego w Stalowej Woli.

Uroczystość miała uroczysty charakter. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu uczniowie zaprezentowali program artystyczny „Per aspera ad astra. Szkolna Misja: kosmos” – metaforę wysiłku prowadzącego do sukcesu i symbol powstania nowego skrzydła szkoły, nazwanego przez nich „prawdziwym kosmosem”. Wystąpiła również absolwentka, finalistka programu „Mam talent”, Oliwia Hausner. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: senator RP Janina Sagatowska, poseł na Sejm RP Rafał Weber, prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny, jego zastępca Monika Pachacz-Świderska, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, podkarpacki wicekurator oświaty Piotr Zych, a także radni, przedstawiciele kuratorium, przedstawiciele wykonawcy, którą była firma Texom Sp. z o.o, byli i obecni dyrektorzy szkoły oraz rodzice najmłodszych uczniów „jedenastki”, dla których budowane było nowe skrzydło obiektu.

Rozbudowa za ponad 21 milionów

– To inwestycja w marzenia i przyszłość naszych dzieci – podkreślał w swoim przemówieniu prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. – Nowoczesne sale, innowacyjne pracownie i przyjazne otoczenie tworzą przestrzeń, w której nauka staje się przygodą. Najważniejsi są uczniowie – to dla nich powstają szkoły i otwierają się nowe możliwości. Nowy obiekt zrealizowano dzięki wsparciu z Polskiego Ładu (16,1 mln zł) oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (3,8 mln zł). Łączna wartość inwestycji to ponad 21,7 mln zł.

– Nowe skrzydło, które dzisiaj tak uroczyście otwieramy, to właśnie ten standard XXI wieku, o którym marzyliśmy. Tak jak ten motyw przewodni mówi o tym, że „Przez trudy do gwiazd", tak i nauka bywa trudna, a na pewno bywa wymagająca, ale daje ogromną satysfakcję z nowych znajomości szkolnych, z nowej wiedzy, którą się zdobywa, z nowych umiejętności - powiedział poseł na Sejm RP, Rafał Weber.

Nowoczesna szkoła na miarę XXI wieku

Nowe skrzydło budynku to przede wszystkim 16 sal lekcyjnych dla klas I–III, biblioteka, świetlica, sala sportowa, pracownie specjalistyczne i gabinety logopedyczne. W budynku znalazły się także sala teatralna, harcówka oraz unikatowe „pomieszczenie doznania świata”, wspierające rozwój sensoryczny uczniów. Na korytarzach przygotowano strefy relaksu, które już cieszą się zainteresowaniem dzieci.

– Życzę, żeby ten rok szkolny był prawdziwą wędrówką do gwiazd, dzieci kochane, chciejcie korzystać z tej niezwykłej szkoły. Ja jestem nią zauroczona. Korzystajcie z tych warunków, jakie macie. Pan prezydent, Miasto Stalowa Wola, stwarzają naszym najmłodszym mieszkańcom miasta prawdziwą drogę do gwiazd i chciejcie być jak te orły co wysoko szybują, lećcie do gwiazd - życzyła uczniom senator Janina Sagatowska, a wicekurator oświaty Piotr Zych przywołał słowa Janusza Korczaka: –Szkoła to jest tylko budynek, to jest tylko naczynie, które trzeba napełnić - więc waszymi uśmiechami, waszą radością i pędem do wiedzy napełnicie ten budynek.

Szkoła bez barier

Obiekt został w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Winda obsługująca wszystkie piętra, bezprogowe przejścia, szerokie korytarze i odpowiednio zaprojektowane sanitariaty gwarantują, że każdy uczeń i pracownik szkoły będzie mógł korzystać z przestrzeni bez ograniczeń. Nowoczesna infrastruktura ma służyć nie tylko uczniom. Rozbudowana „jedenastka” ma być także centrum życia kulturalnego i społecznego osiedla, miejscem, które będzie tętniło życiem przez cały rok.

– Dyrektor szkoły, Agnieszka Pawlina, odbierając symboliczny klucz do budynku z rąk prezydenta Nadbereżnego, podziękowała wszystkim zaangażowanym w projekt i podkreśliła, że nowe skrzydło to spełnienie marzeń i szansa na lepszą naukę, rozwój oraz zabawę.