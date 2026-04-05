PSP 9 gospodarzem polsko-grecko-tureckiego projektu Erasmus+ „Digital Safety”

We wrześniu 2025 roku w Grecji zrealizowano pierwszy etap przedsięwzięcia. W spotkaniach uczestniczyli nauczyciele PSP nr 9 w Stalowej Woli pod kierownictwem dyrektor Lucyny Żmindy oraz koordynatorki projektu Anny Głowińskiej.

Warsztaty miały charakter intensywnej pracy nad zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem cyfrowym. Nauczyciele analizowali m.in. zjawiska cyberprzemocy, sposoby świadomego korzystania z technologii oraz metody rozpoznawania zagrożeń, z którymi uczniowie mogą spotkać się w sieci. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń między partnerami z różnych krajów i poznania narzędzi, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej.

Inauguracja polskiej części projektu

Kolejnym etapem projektu była wizyta partnerów zagranicznych w Stalowej Woli. W dniach 23–27 marca 2026 roku nasza „dziewiątka” gościła 11-osobową delegację nauczycieli i edukatorów z tureckiej szkoły w Antalyi oraz instytucji edukacyjnej z greckiej Larissy.

Polską część projektu zainaugurowano 23 marca w PSP nr 9. Uroczystość miała charakter oficjalnego powitania partnerów oraz prezentacji szkoły. Program wydarzenia uzupełniły występy uczniów oraz spotkanie z przedstawicielami lokalnych instytucji.

Udział wzięli m.in. zastępca prezydenta Stalowej Woli Monika Pachacz-Świderska, dyrektor Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych Danuta Bednarz, dyrektorzy lokalnych placówek oświatowych i kulturalnych oraz przedstawiciele organizacji współpracujących ze szkołą.

Warsztaty, spotkania i wymiana doświadczeń

Program wizyty obejmował zarówno zajęcia edukacyjne, jak i prezentację lokalnych inicjatyw społecznych. Już pierwszego dnia odbyły się warsztaty dotyczące realizacji zadań projektowych oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Uczestnicy poznali m.in. aplikację Stop Motion służącą do tworzenia filmów poklatkowych.

Kolejnego dnia partnerzy odwiedzili Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli, gdzie zaprezentowano działalność lokalnej społeczności seniorów, a także projekty eTwinning realizowane wcześniej w PSP nr 9. Spotkanie uzupełniło zdalne połączenie z pozostałymi partnerami projektu.

W programie wizyty znalazły się również warsztaty poświęcone przeciwdziałaniu uzależnieniom od internetu, zajęcia biblioterapeutyczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz szkolenie dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczestnicy odwiedzili także Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz Sandomierz, poznając historię i dziedzictwo regionu.

Wspólny cel: odpowiedzialne korzystanie z technologii

Projekt „Digital Safety” koncentruje się na trzech głównych obszarach: zwiększaniu świadomości zagrożeń w internecie, rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz kształtowaniu odpowiedzialnych postaw w świecie nowych technologii.

W dobie powszechnego dostępu do sieci młodzi użytkownicy coraz częściej stykają się z problemami takimi jak dezinformacja, cyberprzemoc czy uzależnienie od internetu. Współpraca międzynarodowa pozwala spojrzeć na te zjawiska z różnych perspektyw i wypracować rozwiązania, które mogą być stosowane w szkołach w całej Europie.

Kolejny etap projektu zaplanowano w Turcji. Podczas spotkania partnerzy będą kontynuować pracę nad wspólnymi metodami edukacji cyfrowej oraz podsumują dotychczasowe działania realizowane w Polsce i Grecji.