Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 4 kwietnia 2026

PSP 9 gospodarzem polsko-grecko-tureckiego projektu Erasmus+ „Digital Safety”

Międzynarodowa współpraca edukacyjna coraz częściej dotyczy problemów, które dotykają uczniów w całej Europie. Jednym z nich jest bezpieczeństwo w internecie. Właśnie temu zagadnieniu poświęcony jest projekt Erasmus+ „Digital Safety”, realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli wspólnie z partnerami z Grecji i Turcji.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

We wrześniu 2025 roku w Grecji zrealizowano pierwszy etap przedsięwzięcia. W spotkaniach uczestniczyli nauczyciele PSP nr 9 w Stalowej Woli pod kierownictwem dyrektor Lucyny Żmindy oraz koordynatorki projektu Anny Głowińskiej.
Warsztaty miały charakter intensywnej pracy nad zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem cyfrowym. Nauczyciele analizowali m.in. zjawiska cyberprzemocy, sposoby świadomego korzystania z technologii oraz metody rozpoznawania zagrożeń, z którymi uczniowie mogą spotkać się w sieci. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń między partnerami z różnych krajów i poznania narzędzi, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej.

Inauguracja polskiej części projektu

Kolejnym etapem projektu była wizyta partnerów zagranicznych w Stalowej Woli. W dniach 23–27 marca 2026 roku nasza „dziewiątka” gościła 11-osobową delegację nauczycieli i edukatorów z tureckiej szkoły w Antalyi oraz instytucji edukacyjnej z greckiej Larissy.
Polską część projektu zainaugurowano 23 marca w PSP nr 9. Uroczystość miała charakter oficjalnego powitania partnerów oraz prezentacji szkoły. Program wydarzenia uzupełniły występy uczniów oraz spotkanie z przedstawicielami lokalnych instytucji.
Udział wzięli m.in. zastępca prezydenta Stalowej Woli Monika Pachacz-Świderska, dyrektor Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych Danuta Bednarz, dyrektorzy lokalnych placówek oświatowych i kulturalnych oraz przedstawiciele organizacji współpracujących ze szkołą.

Warsztaty, spotkania i wymiana doświadczeń

Program wizyty obejmował zarówno zajęcia edukacyjne, jak i prezentację lokalnych inicjatyw społecznych. Już pierwszego dnia odbyły się warsztaty dotyczące realizacji zadań projektowych oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Uczestnicy poznali m.in. aplikację Stop Motion służącą do tworzenia filmów poklatkowych.
Kolejnego dnia partnerzy odwiedzili Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli, gdzie zaprezentowano działalność lokalnej społeczności seniorów, a także projekty eTwinning realizowane wcześniej w PSP nr 9. Spotkanie uzupełniło zdalne połączenie z pozostałymi partnerami projektu.

W programie wizyty znalazły się również warsztaty poświęcone przeciwdziałaniu uzależnieniom od internetu, zajęcia biblioterapeutyczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz szkolenie dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczestnicy odwiedzili także Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz Sandomierz, poznając historię i dziedzictwo regionu.

Wspólny cel: odpowiedzialne korzystanie z technologii

Projekt „Digital Safety” koncentruje się na trzech głównych obszarach: zwiększaniu świadomości zagrożeń w internecie, rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz kształtowaniu odpowiedzialnych postaw w świecie nowych technologii.
W dobie powszechnego dostępu do sieci młodzi użytkownicy coraz częściej stykają się z problemami takimi jak dezinformacja, cyberprzemoc czy uzależnienie od internetu. Współpraca międzynarodowa pozwala spojrzeć na te zjawiska z różnych perspektyw i wypracować rozwiązania, które mogą być stosowane w szkołach w całej Europie.
Kolejny etap projektu zaplanowano w Turcji. Podczas spotkania partnerzy będą kontynuować pracę nad wspólnymi metodami edukacji cyfrowej oraz podsumują dotychczasowe działania realizowane w Polsce i Grecji.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W kategorii Wydarzenia:

zobacz wszystkie
Osiedle Poręby. Coraz bliżej zakończenia inwestycji drogowej
Stalowa Wola
Osiedle Poręby. Coraz bliżej zakończenia inwestycji drogowej
Remonty ulic nabierają tempa. Jedne ruszają, inne już trwają
Stalowa Wola
Remonty ulic nabierają tempa. Jedne ruszają, inne już trwają
Na osiedlu Pławo prace remontowe przekroczyły półmetek
Stalowa Wola
Na osiedlu Pławo prace remontowe przekroczyły półmetek
Będą szukać sposobu na ułatwienie oddawania tekstyliów
Stalowa Wola
Będą szukać sposobu na ułatwienie oddawania tekstyliów
„Polszczyzna bez tajemnic” - VII edycja konkursu już 18 kwietnia
Stalowa Wola
„Polszczyzna bez tajemnic” - VII edycja konkursu już 18 kwietnia
Po świętach ruszy budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Niezłomnych
Stalowa Wola
Po świętach ruszy budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Niezłomnych
Świąteczne odwiedziny u kombatantów
Stalowa Wola
Świąteczne odwiedziny u kombatantów
Wielkanocne spotkanie dla potrzebujących w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Wielkanocne spotkanie dla potrzebujących w Stalowej Woli
