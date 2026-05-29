PSP 3 Stalowa Wola mistrzem Podkarpacia w koszykówce 3x3

Koszykarki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli potwierdziły swoją dominację na Podkarpaciu. Podczas finału wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce 3x3, rozegranego w hali GOSiR w Jedliczu, zawodniczki ze Stalowej Woli nie pozostawiły rywalkom żadnych złudzeń. W znakomitym stylu wywalczyły złote medale i wkrótce będą reprezentować Podkarpacie w finale ogólnopolskim.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W turnieju rozgrywanym w Jedliczu rywalizowały 22 drużyny. Na czterech boiskach rozegrano 60 meczów. Dziewczęta z PSP 3 Stalowa Wola odniosły komplet zwycięstw. W siedmiu spotkaniach zdobyły 56 punktów, a straciły zaledwie 11. Tak wyraźna przewaga świadczy przede wszystkim o doskonale zorganizowanej obronie, ale także o skutecznej i efektownej grze w ataku.
W wielkim finale drużyna ze Stalowej Woli pokonała reprezentację PSP Błażowa. Rywalki po dwóch porażkach w fazie grupowej zdołały odbudować swoją formę i dotarły do finału, jednak w starciu z rozpędzonym zespołem PSP 3 Stalowa Wola nie miały nic do powiedzenia. Brązowe medale wywalczyły zawodniczki z Wierzawic, które w meczu o trzecie miejsce pokonały drużynę PSP Ruda.

Triumf w Jedliczu ma szczególne znaczenie, ponieważ jest kolejnym osiągnięciem koszykarek z PSP 3 Stalowa Wola w tym roku szkolnym. Dzięki zwycięstwom zarówno w wojewódzkich finałach koszykówki 5x5, jak i 3x3, reprezentantki szkoły wywalczyły awans do finałów ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, czyli mistrzostw Polski szkół podstawowych.
15–18 czerwca drużyna wystąpi w finale krajowym koszykówki 5x5 w Głuchołazach, natomiast od 19 do 21 czerwca będzie reprezentować Stalową Wolę i Podkarpacie podczas finału ogólnopolskiego koszykówki 3x3 w Wysokiem Mazowieckiem.

PSP 3 Stalowa Wola występowała w składzie: Kamila Pietroniec, Natalia Śnios, Julia Sokal, Martyna Sioda oraz Paulina Gierłach. Opiekunem zespołu jest Dorota Gieraga.

