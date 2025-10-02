Przywrócone pamięci - wystawa koszy i mebli z XX wieku

Kolekcja ta powstała dzięki ofiarności mieszkańców Rudnika nad Sanem i okolic, którzy przekazali pamiątki rodzinne, a także poprzez zakupy dokonywane na rynku antykwarycznym. Zgromadzone przedmioty ukazują niezwykłą różnorodność form oraz technik plecionkarskich charakterystycznych dla okresu od początku XX w. aż po lata osiemdziesiąte. Wykonane z wikliny, trzciny, rogożyny, świadczą o kunszcie lokalnych rzemieślników oraz o sile tradycji, która przez pokolenia kształtowała życie codzienne mieszkańców regionu.

Wystawa zorganizowana została w ramach projektu „Wikliniarstwo – rzemiosło o niezwykłej tradycji” realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem. Jej celem jest nie tylko przypomnienie bogatej historii plecionkarstwa, ale również ukazanie jak ważną rolę odgrywa ono w budowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz w podtrzymywaniu pamięci o ludziach z pasją, którzy tworzyli przedmioty codziennego użytku, nadając im zarazem wymiar artystyczny.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.”