Rudnik nad Sanem 2 października 2025

Przywrócone pamięci - wystawa koszy i mebli z XX wieku

Od września do końca października 2025 r. można w Centrum Wikliniarstwa oglądać wystawę koszy i mebli z XX wieku pt. „Przywrócone pamięci” zorganizowaną we współpracy z Fundacją „Ocalić od zapomnienia” im. Stanisławy Tutki. Prezentowane eksponaty pochodzą ze zbiorów Barbary Tutki – Prezes Fundacji – i stanowią jedynie fragment bogatego dorobku gromadzonego przez ostatnie dziesięciolecie.

Kolekcja ta powstała dzięki ofiarności mieszkańców Rudnika nad Sanem i okolic, którzy przekazali pamiątki rodzinne, a także poprzez zakupy dokonywane na rynku antykwarycznym. Zgromadzone przedmioty ukazują niezwykłą różnorodność form oraz technik plecionkarskich charakterystycznych dla okresu od początku XX w. aż po lata osiemdziesiąte. Wykonane z wikliny, trzciny, rogożyny, świadczą o kunszcie lokalnych rzemieślników oraz o sile tradycji, która przez pokolenia kształtowała życie codzienne mieszkańców regionu.

Wystawa zorganizowana została w ramach projektu „Wikliniarstwo – rzemiosło o niezwykłej tradycji” realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem. Jej celem jest nie tylko przypomnienie bogatej historii plecionkarstwa, ale również ukazanie jak ważną rolę odgrywa ono w budowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz w podtrzymywaniu pamięci o ludziach z pasją, którzy tworzyli przedmioty codziennego użytku, nadając im zarazem wymiar artystyczny.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.”

