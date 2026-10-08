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Stalowa Wola Nisko 8 października 2026

Przyszłościowa 4KA

Marszałkowie trzech województw podpisali list intencyjny, który ma być fundamentem pod budowę Czwórmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej (4KA). Zintegruje ona Nisko, Sandomierz, Stalową Wolę oraz Tarnobrzeg i połączy je z ważnymi ośrodkami sąsiadujących regionów. Czy i kiedy to nastąpi, dowiemy się po przyjęciu nowej perspektywy finansowej UE.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Do podpisania listu intencyjnego samorządów województw podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego doszło podczas wtorkowej konferencji w Tarnobrzegu. To miasto ma być liderem projektu, który będzie prawie kalką istniejącej od pięciu lat Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. W tym jednak przypadku będzie on wykraczał poza granice województw i przez to będzie wymagał innego finansowania, acz głównie z tego samego źródła.

Transport kolejowy przeżywa swój renesans. Rośnie liczba podróżnych, a to wymusza poszerzanie możliwości przewozowych. Kolej musi szukać nowych połączeń, inwestować w tabor i całą inną infrastrukturę. Są to działania bardzo przyszłościowe, bo pobudzają m.in. rynek pracy. Czwórmiasto z północy Podkarpacia i południa Świętokrzyskiego to uprzemysłowiony region zamieszkały przez 350 tys. osób, na którym jest też sporo obiektów militarnych. Te ostatnie bez kolei się nie obędą, choć ich obsługa wymaga innego projektowania. Wszystko to daje olbrzymie argumenty samorządom, które będą się starały pozyskać euro z UE do kolejowych, bądź ogólnie transportowych projektów. Efektem będzie wspólny zintegrowany bilet aglomeracyjny pozwalający na korzystanie z różnych środków transportu w ramach jednego systemu.

List intencyjny rozpoczyna dopiero prace nad założeniami do przyszłego systemu. Daje on jednak czas samorządom na przygotowanie projektu i jego finansowania z rekordowej (2 biliony euro) perspektywy finansowej UE 2028-34. 4KA będzie bazował na doświadczeniach PKA, która na początku łączyła na początku 5 miast z Rzeszowem w centrum, a teraz dociera nawet do Zaklikowa. Obowiązuje w niej „Taryfa podkarpacka”, czyli w praktyce tańsze bilety. 4KA sięgnie aż po Biłgoraj (lubelskie) i Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie), a jej bazą będą cztery miasta, które już dawno miał łączyć pociąg, ciepłociąg i kilka innych ciekawych pomysłów, które nigdy nie doczekały się realizacji. Teraz jest na to duża szansa.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

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