Jak poinformował Miejski Zakład Komunikacji, utrudnienia będą obowiązywać do odwołania. Z obsługi zostaną wyłączone przystanki:

BRANDWICKA – Os. POSANIE 01,

BRANDWICKA – Os. POSANIE 02.

Zmiany obejmą pasażerów korzystających z linii autobusowej nr 19. Kursy, które dotychczas kończyły trasę na pętli BRANDWICKA - Os. POSANIE, będą teraz dojeżdżać do przystanku BRANDWICKA - KARNATY 02. Pozostałe kursy tej linii będą realizowane bez zatrzymywania się na obu wyłączonych przystankach.

MZK prosi pasażerów o uwzględnienie zmian podczas planowania podróży. Nowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać 25 listopada i pozostanie w mocy do czasu zakończenia prac.