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Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Ulanów Jeżowe Bojanów Krzeszów 9 lipca 2026

Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i baw się na Kopeckiej Biesiadzie

W niedzielę, 12 lipca 2026 roku stadion w Kopkach zamieni się w miejsce pełne muzyki, radości i rodzinnej atmosfery. Sołtys oraz Rada Sołecka serdecznie zapraszają mieszkańców i gości na Kopecką Biesiadę - wydarzenie, które co roku przyciąga całe rodziny i gwarantuje świetną zabawę dla każdego.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na uczestników czeka bogaty program artystyczny, występy lokalnych zespołów, koncert gwiazdy wieczoru, którą będzie zespół Rompey, loteria z atrakcyjnymi nagrodami oraz dyskoteka pod gwiazdami.

Nie zabraknie również licznych atrakcji dla dzieci, dmuchańców, karuzeli, animacji, konkursów sprawnościowych, fotobudki 360, wystawy samochodów zabytkowych oraz strefy gastronomicznej pełnej pysznych regionalnych przysmaków.

To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, spotkać się z sąsiadami, wspólnie bawić się i stworzyć niezapomniane wspomnienia. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i baw się! Niech Kopecka Biesiada 2026 będzie świętem miejscowości i dniem pełnym uśmiechu, muzyki oraz dobrej zabawy.

Początek Kopeckiej Biesiady o godzinie 15.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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