Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i baw się na Kopeckiej Biesiadzie

Na uczestników czeka bogaty program artystyczny, występy lokalnych zespołów, koncert gwiazdy wieczoru, którą będzie zespół Rompey, loteria z atrakcyjnymi nagrodami oraz dyskoteka pod gwiazdami.

Nie zabraknie również licznych atrakcji dla dzieci, dmuchańców, karuzeli, animacji, konkursów sprawnościowych, fotobudki 360, wystawy samochodów zabytkowych oraz strefy gastronomicznej pełnej pysznych regionalnych przysmaków.

To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, spotkać się z sąsiadami, wspólnie bawić się i stworzyć niezapomniane wspomnienia. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i baw się! Niech Kopecka Biesiada 2026 będzie świętem miejscowości i dniem pełnym uśmiechu, muzyki oraz dobrej zabawy.

Początek Kopeckiej Biesiady o godzinie 15.