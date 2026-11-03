Przyjdź z przedszkolakiem po darmową wyprawkę czytelniczą

Tegoroczna, dziewiąta edycja kampanii odbywa się pod hasłem „Czytaj chwilę!”. Jej celem jest zachęcenie najmłodszych do sięgania po książki i pokazanie, że wspólne czytanie może być przyjemnym elementem rodzinnego dnia. To także dobry sposób na wspieranie rozwoju językowego, emocjonalnego i poznawczego dziecka.

Co znajdzie się w wyprawce? Każdy przedszkolak otrzyma wybraną książkę spośród trzech przygotowanych tytułów oraz kartę małego czytelnika. W tym roku do wyboru są: „Bobuś” Martyny Skibińskiej z ilustracjami Jacka Ambrożewskiego (Wydawnictwo Dwie Siostry), „Przywitanie Lata” Marii Dek (Wydawnictwo Bernardinum) oraz „Rita i koń” Marty Kopyt (Wydawnictwo Muchomor). Rodzice i opiekunowie dostaną również broszurę z poradami, jak czytać z dzieckiem.

Na samej wyprawce przygoda się nie kończy. Biblioteka zachęca małych czytelników do regularnych odwiedzin. Za każdą wizytę zakończoną wypożyczeniem książki dziecko otrzyma naklejkę na swoją kartę. Gdy zbierze ich dziesięć, dostanie imienny dyplom i kolejną książkę.

Do programu mogą dołączyć wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym zapisane do MBP. Biblioteka szczególnie zaprasza tych, którzy dopiero chcą postawić pierwsze kroki w świecie książek. Być może właśnie od takiej wizyty zacznie się ich czytelnicza przygoda.