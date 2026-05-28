Wśród konkurencji kobiet rozegrane zostaną między innymi biegi na 100 m, 200 m, 400 m, 800 m i 1500 m, biegi przez płotki, sztafeta 4x100 m oraz konkursy skoku w dal, wzwyż, trójskoku, pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, dyskiem i młotem. Mężczyźni rywalizować będą w analogicznych konkurencjach, w tym w biegu na 110 m przez płotki.

Dodatkowo podczas zawodów odbędzie się mityng POZLA, w ramach którego zaplanowano m.in. biegi przeszkodowe na 2000 m i 3000 m kobiet i mężczyzn, bieg 1000 m przez przeszkody dla kategorii U16, bieg 80 m przez płotki dziewcząt U16 oraz wieloskok U16.

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Stalowej Woli oraz sympatyków sportu do kibicowania młodym zawodnikom. Lekkoatletyka gwarantuje ogromne i piękne emocje, dlatego sobotnie zawody będą doskonałą okazją do spędzenia czasu w sportowej atmosferze i wspierania młodych talentów z regionu.

Przyjdź, kibicuj lekkoatletom Stali Stalowa Wola!