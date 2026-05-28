Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ogród Brandwica
5.0 / 5
Stalowa Wola Nisko 28 maja 2026

Przyjdź, kibicuj lekkoatletom Stali Stalowa Wola!

W sobotę, 30 maja 2026 roku, stadion lekkoatletyczny SiR w Stalowej Woli przy ul. Staszica 2 stanie się areną zmagań najlepszych młodych lekkoatletów z regionu. O godzinie 12 rozpoczną się Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego U18 organizowane przez Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki oraz KKL Stal Stalowa Wola. Rywalizacja w rzucie młotem kobiet i mężczyzn rozpocznie się już o godz. 11.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Wśród konkurencji kobiet rozegrane zostaną między innymi biegi na 100 m, 200 m, 400 m, 800 m i 1500 m, biegi przez płotki, sztafeta 4x100 m oraz konkursy skoku w dal, wzwyż, trójskoku, pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, dyskiem i młotem. Mężczyźni rywalizować będą w analogicznych konkurencjach, w tym w biegu na 110 m przez płotki.

Dodatkowo podczas zawodów odbędzie się mityng POZLA, w ramach którego zaplanowano m.in. biegi przeszkodowe na 2000 m i 3000 m kobiet i mężczyzn, bieg 1000 m przez przeszkody dla kategorii U16, bieg 80 m przez płotki dziewcząt U16 oraz wieloskok U16.

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Stalowej Woli oraz sympatyków sportu do kibicowania młodym zawodnikom. Lekkoatletyka gwarantuje ogromne i piękne emocje, dlatego sobotnie zawody będą doskonałą okazją do spędzenia czasu w sportowej atmosferze i wspierania młodych talentów z regionu.

Przyjdź, kibicuj lekkoatletom Stali Stalowa Wola!

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Kto komu przerwie zwycięski marsz? Stal Pogoni, czy Pogoń Stali?
Stalowa Wola
Kto komu przerwie zwycięski marsz? Stal Pogoni, czy Pogoń Stali?
Sokoł Nisko podejmie Błażowiankę, która wiosną nie wygrała żadnego meczu
Stalowa Wola
Sokoł Nisko podejmie Błażowiankę, która wiosną nie wygrała żadnego meczu
Retro emocje na korcie. Zwycięstwo na urodziny!
Stalowa Wola
Retro emocje na korcie. Zwycięstwo na urodziny!
Do Zamościa i Warszawy po nowe „życiówki”
Stalowa Wola
Do Zamościa i Warszawy po nowe „życiówki”
Zgłoś swoją drużynę do Tarczyński Copa Kabanos!
Stalowa Wola
Zgłoś swoją drużynę do Tarczyński Copa Kabanos!
Vincent wygrał debla, a w singlu był drugi
Stalowa Wola
Vincent wygrał debla, a w singlu był drugi
Stal Stalowa Wola PSA wystawiona na sprzedaż. Za ponad 14 milionów złotych
Stalowa Wola
Stal Stalowa Wola PSA wystawiona na sprzedaż. Za ponad 14 milionów złotych
Wojtala z trzema medalami, Stal z największą zdobyczą mistrzostw Podkarpacia U16
Stalowa Wola
Wojtala z trzema medalami, Stal z największą zdobyczą mistrzostw Podkarpacia U16
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu