Przy ul. Niezłomnych powstanie system retencji wód opadowych za blisko 4 mln zł

Wartość inwestycji wynosi 3 897 000 zł, z czego ponad 3,3 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Projekt wpisuje się w szerszy program działań mających na celu zwiększenie odporności miasta na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Zakres prac obejmuje budowę odcinka kolektora deszczowego, który będzie pełnił funkcję zbiornika retencyjnego. Infrastruktura powstanie na istniejącym systemie kanalizacji deszczowej. Trasa kolektora zostanie poprowadzona wzdłuż ulicy Niezłomnych - zarówno w pasie drogowym, jak i w ciągach pieszych oraz terenach zielonych.

Inwestycja jest częścią większego projektu dotyczącego rozwoju tzw. zielono-niebieskiej infrastruktury, którego celem jest lepsze zarządzanie wodami opadowymi oraz ograniczenie skutków intensywnych opadów. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia przekracza 41,6 mln zł, a znacząca część środków pochodzi z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027.

Realizacja zadania ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i ograniczyć ryzyko podtopień w tej części miasta, szczególnie podczas nawalnych deszczy.