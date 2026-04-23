Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 23 kwietnia 2026

Przy ul. Niezłomnych powstanie system retencji wód opadowych za blisko 4 mln zł

Miasto Stalowa Wola podpisało umowę na budowę systemu retencji wód opadowych w rejonie ulicy Niezłomnych. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wartość inwestycji wynosi 3 897 000 zł, z czego ponad 3,3 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Projekt wpisuje się w szerszy program działań mających na celu zwiększenie odporności miasta na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Zakres prac obejmuje budowę odcinka kolektora deszczowego, który będzie pełnił funkcję zbiornika retencyjnego. Infrastruktura powstanie na istniejącym systemie kanalizacji deszczowej. Trasa kolektora zostanie poprowadzona wzdłuż ulicy Niezłomnych - zarówno w pasie drogowym, jak i w ciągach pieszych oraz terenach zielonych.

Inwestycja jest częścią większego projektu dotyczącego rozwoju tzw. zielono-niebieskiej infrastruktury, którego celem jest lepsze zarządzanie wodami opadowymi oraz ograniczenie skutków intensywnych opadów. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia przekracza 41,6 mln zł, a znacząca część środków pochodzi z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027.

Realizacja zadania ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i ograniczyć ryzyko podtopień w tej części miasta, szczególnie podczas nawalnych deszczy.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu