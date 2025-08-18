Przy PSP nr 12 powstanie ogródek społeczny

Zasadniczy zakres robót obejmuje: zabezpieczenie istniejącej zieleni, wykonanie utwardzeń terenu z kostki i nawierzchni przepuszczalnych, lokalizację i montaż elementów małej architektury, montaż naziemnego, stojącego zbiornika małej retencji oraz nasadzenia zieleni.

Wśród projektowanych elementów wyposażenia znalazły się: pergola ogrodowa, urządzenie edukacyjne - kalejdoskop, tablica edukacyjna - cztery pory roku, urządzenie edukacyjne - koło optyczne, tablica edukacyjna - kulodrom, tablica edukacyjna - pierwsza pomoc, tablica edukacyjna - kontynenty, urządzenie edukacyjne - zegar słoneczny, gra w klasy, ścieżka sensoryczna, ławka parkowa, kosz na śmieci, zielnik - skrzynie uprawowe, trejaż pod pnącza, zbiornik na deszczówkę, budka lęgowa, kolorowe hopki, karmnik dla ptaków.

Przewidywane jest także wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej.

Oferty w postępowaniu można składać do 28 sierpnia.