Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Stalowa Wola 18 sierpnia 2025

Przy PSP nr 12 powstanie ogródek społeczny

Miasto Stalowa Wola ogłosiło przetarg na zadanie pn. Edukacja pod chmurką (...) – budowa ogródka społecznego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli. Zadanie realizowane będzie w ramach zielonego funduszu obywatelskiego.

REKLAMA
avatar
Aleksandra Soból

dziennikarka

Zasadniczy zakres robót obejmuje: zabezpieczenie istniejącej zieleni, wykonanie utwardzeń terenu z kostki i nawierzchni przepuszczalnych, lokalizację i montaż elementów małej architektury, montaż naziemnego, stojącego zbiornika małej retencji oraz  nasadzenia zieleni. 

Wśród projektowanych elementów wyposażenia znalazły się: pergola ogrodowa, urządzenie edukacyjne - kalejdoskop, tablica edukacyjna - cztery pory roku, urządzenie edukacyjne - koło optyczne, tablica edukacyjna - kulodrom, tablica edukacyjna - pierwsza pomoc, tablica edukacyjna - kontynenty, urządzenie edukacyjne - zegar słoneczny, gra w klasy, ścieżka sensoryczna, ławka parkowa, kosz na śmieci, zielnik - skrzynie uprawowe, trejaż pod pnącza, zbiornik na deszczówkę, budka lęgowa, kolorowe hopki, karmnik dla ptaków. 

Przewidywane jest także wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej. 

Oferty w postępowaniu można składać do 28 sierpnia. 

avatar
Aleksandra Soból

dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Stracił ponad 100 tysięcy złotych na fałszywej inwestycji
Stalowa Wola
Stracił ponad 100 tysięcy złotych na fałszywej inwestycji
Tłumy na XXV Dożynkach Gminy Zaleszany
Zaleszany
Tłumy na XXV Dożynkach Gminy Zaleszany
80-lecie miasta z muzyką, historią i atrakcjami dla każdego
Stalowa Wola
80-lecie miasta z muzyką, historią i atrakcjami dla każdego
Pokazy, defilada i grochówka żołnierska
Stalowa Wola
Pokazy, defilada i grochówka żołnierska
Radni zdecydują o uhonorowaniu Antoniego Rusinka
Stalowa Wola
Radni zdecydują o uhonorowaniu Antoniego Rusinka
21-latek stracił prawo jazdy i dostał 3 tys. zł mandatu
Rudnik nad Sanem
21-latek stracił prawo jazdy i dostał 3 tys. zł mandatu
Pamiętajmy o bezpieczeństwie podczas prac polowych
Pamiętajmy o bezpieczeństwie podczas prac polowych
Świadek powstrzymał nietrzeźwego kierowcę
Stalowa Wola
Świadek powstrzymał nietrzeźwego kierowcę
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu