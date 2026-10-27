Przy cmentarnych bramach znów będą zbierać na ratowanie zabytkowych grobów

Pomysłodawcą i organizatorem zbiórki jest Fundacja „Przywróćmy pamięć”. Od lat zajmuje się ona konserwacją historycznych nagrobków na rozwadowskiej nekropolii, a oprócz tego dba o cmentarz wojenny.

O skali potrzeb najlepiej świadczy to, że mimo wieloletniej pracy większość zabytków wciąż czeka na swoją kolej. Dotychczasowe prace były możliwe dzięki datkom z kwest oraz innym pozyskanym środkom.

W tym roku fundacja może pochwalić się kolejnymi efektami. Za pieniądze z ubiegłorocznej zbiórki, wsparte dotacją z budżetu miasta, odnowiono trzy nagrobki: Krystyny Łozińskiej, Jana Tybury oraz Marii Wąsowicz.

Prezes fundacji Witold Adamski wierzy, że także teraz osoby odwiedzające groby bliskich w czasie Wszystkich Świętych nie pozostaną obojętne. Jak podkreśla, to właśnie ich hojność pozwala ocalić od zapomnienia kolejne zabytki rozwadowskiego cmentarza.

Kwesta zarówno na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli jak i parafialnym w Rozwadowie będzie trwać w godzinach 9-17. Wolontariuszy będzie można spotkać przy głównych wejściach.