Projekt realizowany będzie z pomocą funduszy unijnych, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Jak podkreślają przedstawiciele miasta, inwestycja ma pomóc w dostosowaniu infrastruktury do potrzeb nowoczesnych autobusów – w tym pojazdów elektrycznych i niskoemisyjnych.

Co dokładnie powstanie?

W ramach zamówienia wykonawca będzie musiał zająć się zarówno nowymi budynkami i instalacjami, jak i modernizacją istniejących elementów. Na obu lokalizacjach powstaną:

nowe drogi manewrowe i miejsca postojowe dla autobusów,

zmodernizowana sieć kanalizacyjna i oświetlenie,

nowoczesne wiaty przystankowe z elementami małej architektury (np. ławki, kosze),

kontenerowe zaplecze socjalno-sanitarne z własną instalacją fotowoltaiczną,

punkty przyłączeniowe (woda, prąd, kanalizacja),

przebudowany punkt szybkiego ładowania autobusów elektrycznych,

tablice informacyjne i elementy systemu informacji pasażerskiej.

To nie tylko miejsca, gdzie autobusy będą zawracać i odpoczywać, to również punkty przesiadkowe, które mają być funkcjonalne, estetyczne i dostosowane do potrzeb współczesnych użytkowników.

Dwa etapy realizacji

Zamówienie podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym wykonawca musi przygotować pełną dokumentację projektową oraz zdobyć wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. Drugi etap to już prace budowlane, zakończone uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Miasto zakłada, że każda z dwóch inwestycji zostanie zrealizowana w ciągu maksymalnie 15 miesięcy od podpisania umowy.

Z myślą o środowisku

Cała inwestycja musi być prowadzona zgodnie z zasadą DNSH – „Do No Significant Harm” (czyli „Nie czyń poważnej szkody”). Oznacza to, że wszystkie działania powinny uwzględniać ochronę środowiska: od zmniejszania emisji i zużycia energii, przez adaptację do zmian klimatycznych, aż po ochronę zasobów wodnych i bioróżnorodności.

– To projekt, który wpisuje się w długofalową strategię zrównoważonego rozwoju Stalowej Woli. Chcemy, by nasze miasto było nie tylko nowoczesne, ale też przyjazne mieszkańcom i środowisku – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Kiedy i jak złożyć ofertę?

Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu przetargowym mają czas na złożenie ofert do 8 sierpnia 2025 roku, do godziny 12:00. Szczegółowe informacje o dokumentacji przetargowej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.