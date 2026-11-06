Przetarg na nowe ścieżki i chodniki w Stalowej Woli

Zamówienie podzielono na dwie części. Pierwsza dotyczy ulic Chopina, Staszica, Energetyków i Al. Jana Pawła II. Zaplanowano tam budowę i przebudowę dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 871 i jednej z dróg gminnych.

Prace nie ograniczą się tylko do wykonania nowych nawierzchni. W planach jest również poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejazdach, montaż dodatkowego oświetlenia, wykonanie odwodnienia oraz budowa kanału technologicznego.

Druga część inwestycji obejmie ulicę Komisji Edukacji Narodowej. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do ul. Wojska Polskiego. W tym miejscu powstaną nowe trasy dla pieszych i rowerzystów. Przebudowane zostaną także zjazdy i wloty ulic, a przy drodze pojawi się nowe oświetlenie.

Konieczne będzie również dostosowanie istniejącej infrastruktury podziemnej. Prace obejmą m.in. sieci energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i telekomunikacyjne. W ramach zadania przewidziano także montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz nowe nasadzenia zieleni.

Zgodnie z założeniami przetargu wykonawca będzie miał 19 miesięcy na realizację zadania od dnia podpisania umowy. Firmy zainteresowane wykonaniem inwestycji mogą składać oferty do 8 grudnia.

Na razie trwa więc procedura wyboru wykonawcy. Dopiero po jej zakończeniu będzie wiadomo, kto zajmie się realizacją inwestycji i kiedy dokładnie rozpoczną się prace.