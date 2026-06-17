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Stalowa Wola 17 czerwca 2026

Przemysław Cecherz wraca do Stalowej Woli. Podobno…

Nie Artur Kosznicki, a Przemysław Cecherz został wybrany przez władze Stali Stalowa Wola PSA na trenera drugoligowej drużyny. Taką informację publikują od kilku godzin piłkarskie portale. Jeżeli ona się potwierdzi to dla szkoleniowca z Łodzi będzie to powrót do stalowowolskiego klubu po blisko 16 latach. Od października 2025 roku pozostawał bez zatrudnienia, a do tego dnia prowadził pierwszoligową Wieczystą Kraków, która kilka tygodni temu awansowała do Ekstraklasy.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Przemysław Cecherz rozpoczął karierę trenerską w 1996 roku w czwartoligowym KKS Koluszki. W kolejnych latach prowadził wiele klubów na różnych szczeblach rozgrywkowych. Po raz pierwszy trafił do Stali Stalowa Wola pod koniec czerwca 2009 roku, kiedy przejął pierwszoligowy zespół po Władysławie Łachu. Poprowadził „Stalówkę” w 11 meczach ligowych. Pod jego wodzą drużyna odniosła tylko dwa zwycięstwa; z Wisłą Płock (2:1) oraz Sandecją Nowy Sącz (2:0), dwa mecze zremisowała, a 7 przegrała.

Podczas zwycięskiego spotkania z Sandecją doszło do dramatycznego zdarzenia. Cecherz stracił przytomność przy linii bocznej, a mecz został na kilka minut przerwany. Dzięki szybkiej interwencji służb medycznych szkoleniowiec odzyskał pełnię sił i dokończył spotkanie na ławce trenerskiej. Tydzień później Stal przegrała wyjazdowy mecz z MKS-em Kluczbork. Następnego dnia ówczesny dyrektor ZKS Stal Stalowa Wola, Dariusz Schlage, podziękował Cecherzowi za współpracę. Obowiązki pierwszego trenera przejął wówczas Janusz Białek.

Nowy trener Stali Stalowa Wola legitymuje się licencją UEFA Pro - najwyższym stopniem trenerskich uprawnień w Europie. Jeszcze kilka dni temu związany był z Agencją Premium Wrzos.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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