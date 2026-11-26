W konferencji uczestniczyli m.in. starosta niżański Robert Bednarz, dyrektor szpitala w Nisku Paweł Tofil, komendant powiatowy policji Rajmund Murek oraz przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Klubów Seniora i zespołów interdyscyplinarnych.

Podczas otwarcia starosta Robert Bednarz zwrócił uwagę, że przemoc wobec seniorów często pozostaje ukryta, a osoby jej doświadczające nie mówią o niej ze strachu, wstydu lub zależności od opiekunów.

– Skuteczna pomoc wymaga ścisłej współpracy instytucji – ośrodków pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, organizacji pozarządowych oraz samorządu. Równie ważna jest jednak zwykła, ludzka wrażliwość każdego mieszkańca naszego powiatu – podkreślił starosta.

Program konferencji obejmował trzy zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec osób starszych.

O medycznych i etycznych aspektach opieki nad osobami chorymi mówiła psychiatra Justyna Stawowy. Jej wystąpienie dotyczyło m.in. agresji u pacjentów z demencją oraz wypalenia opiekunów. Zwrócono uwagę na trudności, z jakimi mierzą się rodziny sprawujące długotrwałą opiekę nad seniorami.

Kolejny temat przedstawiła Iwona Antosiewicz, reprezentująca perspektywę pielęgniarki i kuratora sądowego. Omówiła rolę osób mających bezpośredni kontakt z seniorami w rozpoznawaniu sygnałów zaniedbania i przemocy, które często nie są zgłaszane przez same osoby pokrzywdzone.

O działaniach policji opowiadała komisarz Katarzyna Pracało, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nisku. Komendant powiatowy policji Rajmund Murek przedstawił natomiast procedurę „Niebieskiej Karty” oraz czynności podejmowane w sprawach przemocy domowej, również wobec osób starszych.

Konferencję podsumowała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marta Ciosmak. Podkreśliła znaczenie współpracy służb medycznych, pomocy społecznej, policji i wymiaru sprawiedliwości. Wymiana doświadczeń ma pomóc w lepszym rozpoznawaniu przemocy i skuteczniejszym wspieraniu seniorów.

Organizatorem wydarzenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.