Przemoc domowa. Gdzie szukać pomocy w Stalowej Woli i powiecie?

Przemoc w domu często pozostaje niewidoczna dla otoczenia. Dlatego tak ważna jest reakcja – zarówno osoby doświadczającej przemocy, jak i świadków, którzy mogą zauważyć niepokojące sygnały.

W ramach realizacji „Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030” przygotowano informacje o instytucjach i organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta i powiatu stalowowolskiego. Mogą z nich korzystać zarówno osoby doświadczające przemocy, jak i ich rodziny oraz bliscy.

„Niebieska Karta” – ważne narzędzie ochrony

Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w przypadku podejrzenia przemocy domowej jest procedura „Niebieskiej Karty”. Jej zadaniem jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osoby pokrzywdzonej oraz skoordynowanie działań policji, pomocy społecznej i innych służb oraz instytucji.

W Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli za koordynowanie procedury „Niebieskiej Karty” odpowiada asp. szt. Agata Krzysztoń, kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Stalowej Woli.

Kontakt: 47 826 13 42.

Nie bądźmy obojętni

Jeżeli jesteś osobą doświadczającą przemocy albo podejrzewasz, że może jej doświadczać ktoś z twojego otoczenia, nie ignoruj problemu i nie czekaj, aż sytuacja się pogorszy. Warto szukać pomocy i poinformować odpowiednie służby.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Punkty konsultacyjne (PK), punkty interwencji kryzysowej (PIK) i in., udzielające pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą domową:

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Stalowa Wola

ul. Polna 18,

37-464 Stalowa Wola

tel. 15 642 52 93 (czynny całodobowo),

e-mail: sowiik@sowiik.pl,

Poradnictwo psychologiczne, socjalne i prawne. Zapewnienie schronienia w hostelu.

Caritas Diecezji Sandomierskiej, Lokalny Punkt w Stalowej Woli (Okręgowy Ośrodek w Tarnobrzegu)

ul. Ofiar Katynia 8a

37-450 Stalowa Wola

tel. 530 100 710, (poniedziałki godz. 8.00-13.00)

Pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc finansowa

Gminny Punkt Konsultacyjny w Pysznicy

ul. Wolności 320,

37-403 Pysznica,

tel. 663708765, (wtorki 16-20)

Poradnictwo i konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy domowej

Gminny Punkt Konsultacyjny w Kłyżowie

ul. Mickiewicza 46,

37-403 Pysznica,

tel. 783 484 297 (piątek 16-19)

Poradnictwo i konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy domowej

Punkt Interwencji Kryzysowej w Radomyślu nad Sanem

ul. Mickiewicza 25,

37-455 Radomyśl nad Sanem,

Tel. 15 845 43 05, 739 180 160 (poniedziałek-piątek, godz. 7.15-15.15)

e-mail: poczta@gopsradomyslnadsanem.pl

Zapewnienie schronienia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

ul. Dmowskiego 1,

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 50 97,

e-mail: mops@stalowawola.pl



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 1-go Sierpinia 12

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 643 36 68

pcpr@pcprstalowawola.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

tel. 15 870 87 38

gopsbojanow@gmail.com

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy

ul. Wolności 277

37-403 Pysznica

tel. 15 642 5265

ops@pysznica.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem

ul. Mickiewicza 25

37-455 Radomyśl nad Sanem

tel. 15 845 43 05

poczta@gopsradomyslnadsanem.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie

ul. Zachodnia

37-470 Zaklików

tel. 661 661 722

ops.zaklików@adres.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach

Pl. Kościuszki 6

37-415 Zaleszany

tel. 15 845 86 24; 15 687 24 74

opszaleszany@gmail.com

Punkt Konsultacyjny KOMPAS

ul. Hutnicza 18

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 643 34 20

um@stalowawola.pl

Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy domowej na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.