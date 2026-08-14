Przemoc domowa. Gdzie szukać pomocy w Stalowej Woli i powiecie?

Przemoc w domu często pozostaje niewidoczna dla otoczenia. Dlatego tak ważna jest reakcja – zarówno osoby doświadczającej przemocy, jak i świadków, którzy mogą zauważyć niepokojące sygnały.
W ramach realizacji „Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030” przygotowano informacje o instytucjach i organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta i powiatu stalowowolskiego. Mogą z nich korzystać zarówno osoby doświadczające przemocy, jak i ich rodziny oraz bliscy.
„Niebieska Karta” – ważne narzędzie ochrony
Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w przypadku podejrzenia przemocy domowej jest procedura „Niebieskiej Karty”. Jej zadaniem jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osoby pokrzywdzonej oraz skoordynowanie działań policji, pomocy społecznej i innych służb oraz instytucji.
W Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli za koordynowanie procedury „Niebieskiej Karty” odpowiada asp. szt. Agata Krzysztoń, kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Stalowej Woli.
Kontakt: 47 826 13 42.
Nie bądźmy obojętni
Jeżeli jesteś osobą doświadczającą przemocy albo podejrzewasz, że może jej doświadczać ktoś z twojego otoczenia, nie ignoruj problemu i nie czekaj, aż sytuacja się pogorszy. Warto szukać pomocy i poinformować odpowiednie służby.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Punkty konsultacyjne (PK), punkty interwencji kryzysowej (PIK) i in., udzielające pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą domową:
Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Stalowa Wola
ul. Polna 18,
37-464 Stalowa Wola
tel. 15 642 52 93 (czynny całodobowo),
e-mail: sowiik@sowiik.pl,
Poradnictwo psychologiczne, socjalne i prawne. Zapewnienie schronienia w hostelu.
Caritas Diecezji Sandomierskiej, Lokalny Punkt w Stalowej Woli (Okręgowy Ośrodek w Tarnobrzegu)
ul. Ofiar Katynia 8a
37-450 Stalowa Wola
tel. 530 100 710, (poniedziałki godz. 8.00-13.00)
Pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc finansowa
Gminny Punkt Konsultacyjny w Pysznicy
ul. Wolności 320,
37-403 Pysznica,
tel. 663708765, (wtorki 16-20)
Poradnictwo i konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy domowej
Gminny Punkt Konsultacyjny w Kłyżowie
ul. Mickiewicza 46,
37-403 Pysznica,
tel. 783 484 297 (piątek 16-19)
Poradnictwo i konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy domowej
Punkt Interwencji Kryzysowej w Radomyślu nad Sanem
ul. Mickiewicza 25,
37-455 Radomyśl nad Sanem,
Tel. 15 845 43 05, 739 180 160 (poniedziałek-piątek, godz. 7.15-15.15)
e-mail: poczta@gopsradomyslnadsanem.pl
Zapewnienie schronienia.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
ul. Dmowskiego 1,
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 842 50 97,
e-mail: mops@stalowawola.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 1-go Sierpinia 12
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 643 36 68
pcpr@pcprstalowawola.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
tel. 15 870 87 38
gopsbojanow@gmail.com
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy
ul. Wolności 277
37-403 Pysznica
tel. 15 642 5265
ops@pysznica.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem
ul. Mickiewicza 25
37-455 Radomyśl nad Sanem
tel. 15 845 43 05
poczta@gopsradomyslnadsanem.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie
ul. Zachodnia
37-470 Zaklików
tel. 661 661 722
ops.zaklików@adres.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach
Pl. Kościuszki 6
37-415 Zaleszany
tel. 15 845 86 24; 15 687 24 74
opszaleszany@gmail.com
Punkt Konsultacyjny KOMPAS
ul. Hutnicza 18
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 643 34 20
um@stalowawola.pl
Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy domowej na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
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