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Zaklików 8 listopada 2026

Przemarsz, msza i Watra Niepodległościowa

Przemarsz pod pomnik Józefa Piłsudskiego, msza za Ojczyznę, a wieczorem wspólne śpiewanie przy ognisku - tak Zaklików będzie obchodził Narodowe Święto Niepodległości. Organizatorzy przygotowali też wydarzenie na sobotę, 14 listopada.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uroczystości 11 listopada rozpoczną się o godz. 9. Zbiórka odbędzie się przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie. Następnie uczestnicy przejdą przed pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam zaplanowano przemówienie burmistrza Dariusza Toczyskiego, złożenie wieńców i program artystyczny.

O godz. 10 w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny.

Wieczorem, o godz. 18, mieszkańcy spotkają się w parku na VIII Watrze Niepodległościowej. Przy harcerskim ognisku będzie można wspólnie zaśpiewać pieśni patriotyczne.

Na tym obchody się nie zakończą. W sobotę, 14 listopada, o godz. 16 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się koncert patriotyczny. Wystąpią zespół „Kwiat Lipy” i chór „Gloria”. Tego samego dnia wręczone zostaną nagrody w konkursie plastycznym „Przyroda wokół nas - Ach ten las… - Zaklików 2026”, a prace uczestników będzie można obejrzeć na wystawie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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