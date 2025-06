Przełom w sprawie aquaparku. Najtańsza oferta poniżej założonego budżetu

– Ponad cztery miesiące temu podjęliśmy dobrą decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu na budowę aquaparku. Wtedy otrzymaliśmy tylko dwie oferty, których wysokość oraz brak konkurencji nie dawały pełnej pewności, że to dobre warunki dla miasta. Dlatego postanowiliśmy powtórzyć postępowanie, aby zweryfikować ceny i uzyskać lepsze oferty – mówił prezydent Nadbereżny.

Drugi przetarg ogłoszono 28 marca. W środę, dokładnie o godzinie 12.30, poznano propozycje cenowe od pięciu wykonawców. Najważniejsza dla miasta informacja to fakt, że założony budżet inwestycji – 203 mln zł – został utrzymany, a nawet udało się go znacząco nie przekroczyć.

– Najniższa oferta wynosi nieco ponad 193 mln zł brutto, co oznacza, że mamy bardzo dużą pewność, iż zadanie zostanie zrealizowane. Co więcej, przy dofinansowaniu z funduszy europejskich i Polskiego Ładu, które razem wynoszą blisko 100 mln zł, koszt netto dla budżetu miasta to niecałe 60 mln zł – poinformował prezydent. – To oczywiście poważne wyzwanie finansowe, ale przy tej skali, funkcjonalności i jakości planowanego obiektu, to inwestycja, na którą Stalową Wolę stać. Będziemy ją realizować.

Pozostałe oferty wyglądają następująco: 243 mln zł (Alstal), 216 mln zł (Strabag), 211 mln zł (Warbud S.A.), 205 mln zł (Erbud).

Teraz miasto przystępuje do szczegółowej analizy ofert. Jak zaznaczył prezydent, ze względu na dużą konkurencję możliwe są odwołania, dlatego nie przesądza jeszcze, która firma zostanie wykonawcą. Podkreślił jednak, że strategia miasta w zakresie powtórzenia przetargu okazała się skuteczna.

Aquapark Stalowa Wola to jedna z największych inwestycji sportowo-rekreacyjnych w regionie. W nowoczesnym kompleksie przewidziano basen sportowy, strefę rekreacyjną z wodnymi atrakcjami, sauny, jacuzzi, siłownię, sale fitness i przestrzeń do relaksu. Obiekt ma działać przez cały rok i służyć zarówno mieszkańcom, jak i gościom z całego regionu.

Na zakończenie konferencji prezydent zaprosił mieszkańców na piątkowe otwarcie basenów odkrytych, które odbędzie się 28 czerwca o godzinie 10.15.