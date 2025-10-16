„Przeistaczanie” - wystawa Agnieszki Mołocznik w Spółdzielczym Domu Kultury

Artystka, pochodząca z Sanoka, jest absolwentką Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W swojej twórczości skupia się na tradycyjnych formach plastycznych, takich jak malarstwo i rysunek, czerpiąc inspiracje z najbliższego otoczenia i emocji.

Wystawa „Przeistaczanie” to refleksja nad przemijaniem, bólem i rozpadem. Autorka w swoich obrazach podejmuje próbę uchwycenia momentu przeistaczania się – tego, co istniejące, w to, co nieuchwytne. Malarskie wizje Mołocznik balansują między światem realnym a symbolicznym, opowiadając o kruchości ludzkiego istnienia i nieustannej transformacji materii.

Agnieszka Mołocznik ma na swoim koncie udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, m.in. w Filharmonii Kaszubskiej, Janowskim Ośrodku Kultury oraz w Galerii r_z w Rzeszowie.

Wstęp na wernisaż jest bezpłatny.