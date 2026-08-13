„Przędzelskie Kaszaki” już 15 sierpnia

Organizatorzy przygotowali program, w którym nie zabraknie muzyki, konkursów, zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Imprezę rozpocznie uroczysty korowód „Przędzelska Karoca”, który przejedzie ulicami Przędzela.

Po korowodzie uczestnicy będą mogli wziąć udział w licznych konkursach. Zaplanowano m.in. konkurs „Przędzelska Karoca”, rywalizację Kół Gospodyń Wiejskich oraz konkursy sportowe o Puchar Sołtysa. Nie zabraknie również zabawy tanecznej. Uczestnicy wybiorą Króla i Królową Potańcówki, którzy powalczą o Puchar Radnej.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadba DJ Daro. Na najmłodszych czekać będą bezpłatne dmuchańce i animacje, a także popcorn i wata cukrowa. Na miejscu będzie można również skorzystać z oferty grillowej.

Podczas pikniku swoje stoiska przygotują KGW Przędzelanki, KGW Nowa Wieś oraz KGW Wolina. Będzie to okazja nie tylko do spróbowania lokalnych przysmaków, ale również do spotkania i wspólnego spędzenia czasu.

Organizatorzy zaplanowali także stoisko z cegiełką dla Kacperka. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wesprzeć tę inicjatywę i dołożyć swoją cegiełkę do pomocy.

Piknik „Przędzelskie Kaszaki” rozpocznie się o godz. 16 na stadionie LZS Przędzel. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnej zabawy.