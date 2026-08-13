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Rudnik nad Sanem 13 sierpnia 2026

„Przędzelskie Kaszaki” już 15 sierpnia

Mieszkańcy gminy Rudnik nad Sanem będą mieli okazję wspólnie spędzić sierpniowe popołudnie podczas pikniku rodzinnego „Przędzelskie Kaszaki”. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 15 sierpnia, na stadionie LZS Przędzel. Początek zaplanowano na godz. 16.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Organizatorzy przygotowali program, w którym nie zabraknie muzyki, konkursów, zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Imprezę rozpocznie uroczysty korowód „Przędzelska Karoca”, który przejedzie ulicami Przędzela.

Po korowodzie uczestnicy będą mogli wziąć udział w licznych konkursach. Zaplanowano m.in. konkurs „Przędzelska Karoca”, rywalizację Kół Gospodyń Wiejskich oraz konkursy sportowe o Puchar Sołtysa. Nie zabraknie również zabawy tanecznej. Uczestnicy wybiorą Króla i Królową Potańcówki, którzy powalczą o Puchar Radnej.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadba DJ Daro. Na najmłodszych czekać będą bezpłatne dmuchańce i animacje, a także popcorn i wata cukrowa. Na miejscu będzie można również skorzystać z oferty grillowej.

Podczas pikniku swoje stoiska przygotują KGW Przędzelanki, KGW Nowa Wieś oraz KGW Wolina. Będzie to okazja nie tylko do spróbowania lokalnych przysmaków, ale również do spotkania i wspólnego spędzenia czasu.

Organizatorzy zaplanowali także stoisko z cegiełką dla Kacperka. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wesprzeć tę inicjatywę i dołożyć swoją cegiełkę do pomocy.

Piknik „Przędzelskie Kaszaki” rozpocznie się o godz. 16 na stadionie LZS Przędzel. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnej zabawy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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