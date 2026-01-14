Miesięcznik
Przędzel Kolonię połączą z Green Velo

9 stycznia 2025 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem podpisano umowę na budowę drogi dla pieszych i rowerów w Przędzel Kolonii. Inwestycja o wartości ponad 2,8 mln zł będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

W Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1059R w miejscowości Przędzel Kolonia”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu „FEPK.04 Mobilność i łączność” programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027.

Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w postępowaniu przetargowym, została firma STRABAG Sp. z o.o. Oddział Rzeszów. Wartość robót wynosi 2 802 103,58 zł brutto, z czego 84% stanowi dofinansowanie unijne. Pozostała część zostanie pokryta wspólnie przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem oraz Powiat Niżański.Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, natomiast Partnerem Powiat Niżański. Umowę podpisali przedstawiciele obu samorządów oraz wykonawcy. Ze strony inwestora obecni byli m.in. burmistrz Tadeusz Handziak i starosta niżański Robert Bednarz.

Zakres prac obejmuje budowę nowej drogi pieszo-rowerowej wraz z kompleksowym przygotowaniem terenu, wykonaniem podbudowy i nawierzchni asfaltowej, odwodnienia, kanału technologicznego oraz oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W ramach inwestycji zamontowane zostaną również cztery hybrydowe lampy solarno-wiatrowe.

Nadzór nad realizacją robót ze strony wykonawcy sprawować będą kierownik budowy Michał Cebula oraz inspektor nadzoru Marcin Pawłowski.Planowany termin zakończenia inwestycji to 9 listopada 2026 r.

Jak podkreśla starosta Robert Bednarz, nowa infrastruktura poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, a także wzmocni potencjał turystyczny regionu, tworząc spójny ciąg rowerowy połączony ze szlakiem Green Velo oraz dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób ze szczególnymi potrzebami.

Źródło Powiat Niźański

