Osiedle Leśna
Radomyśl nad Sanem 3 października 2025

Przedszkole w Chwałowicach oficjalnie otwarte

29 września odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego przedszkola „Jasia i Małgosi”. Choć placówka działa już od 1 września, dopiero teraz mieszkańcy, samorządowcy i zaproszeni goście wspólnie świętowali zakończenie tej ważnej dla gminy inwestycji.

Nowoczesny i kolorowy obiekt to miejsce dla 75 przedszkolaków i 25 maluchów w oddziale żłobkowym. Budynek został w pełni wyposażony i dostosowany do potrzeb najmłodszych mieszkańców - posiada przestronne sale, zaplecze kuchenne i sanitarne, a także instalację fotowoltaiczną oraz parking.

Podczas poniedziałkowej uroczystości budynek poświęcił ks. proboszcz Tadeusz Kopacz, a wstęgę przecięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarzyści. Nie zabrakło części artystycznej - przedszkolaki zaprezentowały wierszyki, piosenki i tańce, które nagrodzono gromkimi brawami.

- To inwestycja w przyszłość - mówił wójt Jan Pyrkosz, dziękując wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadania. Jak podkreślił, całkowity koszt budowy wyniósł 6,73 mln zł, z czego aż 5,7 mln zł udało się pozyskać z rządowego programu „Polski Ład”.

Nowa placówka powstała w zaledwie rok - od podpisania umowy z wykonawcą w maju 2024 r. do tegorocznego odbioru technicznego. Wójt zapowiedział, że to nie koniec inwestycji w oświatę - jeszcze w tym roku w budynku zostanie uruchomiony także żłobek.

Po części oficjalnej goście mogli zwiedzić przedszkole i przekonać się, że to przestrzeń nie tylko nowoczesna, ale i przyjazna najmłodszym.

W kategorii Wiadomości:

