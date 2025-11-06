Przedszkolaki ze Stalowej Woli śpiewały o Polsce

W czwartek, 6 listopada, o godzinie 9.30 w Przedszkolu nr 3 w Stalowej Woli odbyła się III edycja konkursu piosenki patriotycznej „Przedszkolak wie, jak o Polsce śpiewa się”.

W wydarzeniu wzięły udział dzieci z prawie wszystkich stalowowolskich przedszkoli publicznych. Mali artyści z radością i dumą prezentowali swoje wokalne umiejętności, wykonując piękne, patriotyczne utwory.

Wszystkie występy zachwyciły publiczność i jury, dlatego każdy uczestnik zdobył pierwsze miejsce. Organizatorzy podkreślili, że najważniejsze było wspólne śpiewanie i pielęgnowanie miłości do ojczyzny od najmłodszych lat.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tego radosnego wydarzenia!