Przedszkolaki z Niska i Stalowej Woli w świecie książki

Finał w nowej przestrzeni i duże zaangażowanie

23 kwietnia w nowo otwartej Bibliotece Miejskiej w Nisku odbył się finał XIII przeglądu. W wydarzeniu wzięło udział sześć przedszkoli - trzy publiczne oraz trzy drużyny organizatorów z Przedszkola Niepublicznego DOMmisia w Nisku.

Wydarzenie przygotowano z rozmachem, a dzieci mogły liczyć nie tylko na występy i atrakcje, ale również na słodki poczęstunek i upominki.

Jubileusz i literacka podróż do Krainy Czarów

W Stalowej Woli odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja przeglądu, w której udział wzięły trzy przedszkola publiczne - nr 1, 3 i 7 - oraz trzy drużyny organizatorów z Przedszkola Niepublicznego Chatka Misia.

Tegoroczne wydarzenie przebiegało pod hasłem wyobraźni, a jego motywem przewodnim byli bohaterowie książki „Alicja w Krainie Czarów”, którzy wprowadzili uczestników w magiczny klimat i poprowadzili całą uroczystość.

Wyjątkowa publikacja na 10 lat

Kulminacyjnym momentem było zaprezentowanie jubileuszowego wydania książki liczącej ponad 130 stron. Publikacja powstała dzięki pracy przedszkolaków z wielu placówek edukacyjnych w Stalowej Woli na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

- Jubileuszowy X przegląd "Książeczka czeka na przedszkolaka" w Stalowej Woli organizowany jest w tym roku o tematyce, "gdy ekran gaśnie, wyobraźnia świeci jaśniej". Taki bardzo aktualny temat, żeby odciągnąć dzieci od ekranów i przyciągnąć do biblioteki. Przygotowaliśmy też przepiękną, wyjątkowa publikację z dziesięciu lat pracy dzieci z całego terenu Stalowej Woli, bo tak naprawdę wiele przedszkoli publicznych włączało się w tę akcję na przestrzeni tych dziesięciu lat. Książka ma ponad 130 stron, jest przepięknie wydana. Oczywiście będzie dostępna w zasobach Biblioteki Miejskiej w Stalowej Woli - Marta Stefaniak, dyrektor Przedszkola Niepublicznego Chatka Misia.

Oba przeglądy pokazały, że mimo rosnącej obecności nowych technologii, książki i kreatywna zabawa wciąż mają ogromną siłę przyciągania wśród najmłodszych.