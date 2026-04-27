Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko 27 kwietnia 2026

Przedszkolaki z Niska i Stalowej Woli w świecie książki

Przegląd „Książka czeka na przedszkolaka”, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Gdy ekran gaśnie, wyobraźnia świeci jaśniej”, po raz kolejny połączył najmłodszych z Niska i Stalowej Woli wokół literatury, kreatywności i wspólnej zabawy.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Finał w nowej przestrzeni i duże zaangażowanie

23 kwietnia w nowo otwartej Bibliotece Miejskiej w Nisku odbył się finał XIII przeglądu. W wydarzeniu wzięło udział sześć przedszkoli - trzy publiczne oraz trzy drużyny organizatorów z Przedszkola Niepublicznego DOMmisia w Nisku.

Wydarzenie przygotowano z rozmachem, a dzieci mogły liczyć nie tylko na występy i atrakcje, ale również na słodki poczęstunek i upominki. 

Jubileusz i literacka podróż do Krainy Czarów

W Stalowej Woli odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja przeglądu, w której udział wzięły trzy przedszkola publiczne - nr 1, 3 i 7 - oraz trzy drużyny organizatorów z Przedszkola Niepublicznego Chatka Misia.

Tegoroczne wydarzenie przebiegało pod hasłem wyobraźni, a jego motywem przewodnim byli bohaterowie książki „Alicja w Krainie Czarów”, którzy wprowadzili uczestników w magiczny klimat i poprowadzili całą uroczystość.

Wyjątkowa publikacja na 10 lat

Kulminacyjnym momentem było zaprezentowanie jubileuszowego wydania książki liczącej ponad 130 stron. Publikacja powstała dzięki pracy przedszkolaków z wielu placówek edukacyjnych w Stalowej Woli na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

- Jubileuszowy X przegląd "Książeczka czeka na przedszkolaka" w Stalowej Woli organizowany jest w tym roku o tematyce, "gdy ekran gaśnie, wyobraźnia świeci jaśniej". Taki bardzo aktualny temat, żeby odciągnąć dzieci od ekranów i przyciągnąć do biblioteki. Przygotowaliśmy też przepiękną, wyjątkowa publikację z dziesięciu lat pracy dzieci z całego terenu Stalowej Woli, bo tak naprawdę wiele przedszkoli publicznych włączało się w tę akcję na przestrzeni tych dziesięciu lat. Książka ma ponad 130 stron, jest przepięknie wydana. Oczywiście będzie dostępna w zasobach Biblioteki Miejskiej w Stalowej Woli - Marta Stefaniak, dyrektor Przedszkola Niepublicznego Chatka Misia.

Oba przeglądy pokazały, że mimo rosnącej obecności nowych technologii, książki i kreatywna zabawa wciąż mają ogromną siłę przyciągania wśród najmłodszych.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu