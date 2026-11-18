W tym roku przypada 45. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. To okazja, by przypomnieć osoby zaangażowane w działalność opozycyjną, współtworzące struktury NSZZ „Solidarność” i represjonowane przez komunistyczne władze. Szczególne miejsce w tej historii zajmują także wydarzenia i działacze związani ze Stalową Wolą oraz Regionem Ziemia Sandomierska.

Podczas Zaduszek muzealnych uczestnicy będą mogli poznać zarówno historyczne fakty, jak i osobiste doświadczenia osób, które działały w opozycji i zostały internowane w czasie stanu wojennego. Nie zabraknie również pamiątek dokumentujących tamte wydarzenia.

Dwa spotkania, jedna historia

Program wydarzenia obejmuje wykład oraz dyskusję panelową.

O godzinie 11 rozpocznie się wykład dr. hab. Bogusława Wójcika z Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie pt. „Młodzież antysystemowa w PRL 1956–1989. Wybrane przykłady z Polski południowo-wschodniej”. Prelegent przybliży działalność młodych ludzi, którzy w czasach PRL sprzeciwiali się ówczesnemu systemowi.

Drugim punktem programu będzie dyskusja panelowa zaplanowana na godziny 12.30–14.00. Jej tematem będzie „Strategia radzenia sobie podczas internowania, od 13 grudnia 1981 r. i w dalszej działalności NSZZ „Solidarność””.

Spotkanie zostanie poświęcone pamięci Stanisława Krupki. Wezmą w nim udział osoby, które same doświadczyły internowania: Andrzej Kaczmarek, Eugeniusz Trzuskot, Jerzy Kopeczek i Jacenty Jędruch. Dyskusję poprowadzi dr Joanna Kopacz.

Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy

Zaduszki muzealne odbędą się w piątek, 20 listopada, w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego przy ul. Rozwadowskiej 12 w Stalowej Woli.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczne są wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 797 120 229.

Dodatkowych informacji udziela dr Joanna Kopacz z Działu Edukacji Muzealnej GMAK pod tym samym numerem telefonu.