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Stalowa Wola 20 czerwca 2026

Przed nami XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Stalowej Woli

Od końca czerwca do połowy września Rozwadów ponownie stanie się miejscem spotkań miłośników muzyki. W Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów odbędzie się XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Tegoroczna edycja rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 15 września. Koncerty będą odbywać się w każdy wtorek o godz. 19, a publiczność będzie mogła wysłuchać zarówno muzyki klasycznej i sakralnej, jak również recitali wokalnych, koncertów instrumentalnych oraz projektów łączących różne gatunki i tradycje muzyczne.

Festiwal zainauguruje koncert „Wołam do Ciebie Człowieku”. W programie wystąpią aktorka Grażyna Barszczewska, organista Robert Grudzień oraz soliści i chór Gaude Vitae ze Stalowej Woli pod dyrekcją Ewy Woynarowskiej. Organizatorzy zapowiadają wyjątkowe połączenie słowa i muzyki, niosące przesłanie o człowieczeństwie i duchowości.

W kolejnych tygodniach przed publicznością zaprezentują się m.in. Trio Akordeonowe K.A.T.O.R.G.A., śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska, a także skrzypaczka Andzela Prihodko i organistka Oleńka Matselyukh, które wykonają słynne „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego.

Nie zabraknie również koncertów inspirowanych muzyką tradycyjną oraz projektów improwizowanych. W programie znalazł się m.in. koncert „Muzyka korzeni” z udziałem Józefa Brody oraz występ saksofonistki Liliyi Maksymenko i organistki Nadiyi Velichko.

Festiwal będzie także okazją do prezentacji młodych talentów. 18 sierpnia wystąpią mezzosopranistka Dorota Szostak-Gąska, tenor Jakub Gąska oraz pianistka Olga Gryszyna.

Jednym z najważniejszych punktów tegorocznej edycji będzie koncert jubileuszowy Olgi Bończyk, zaplanowany na 25 sierpnia. Wydarzenie połączone będzie z obchodami 40-lecia działalności artystycznej Roberta Grudnia – pomysłodawcy i wieloletniego dyrektora festiwalu.

Finałowy koncert odbędzie się 15 września. Będzie on jednocześnie częścią obchodów 75-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli.

Organizatorzy podkreślają, że festiwal to nie tylko cykl koncertów, ale także okazja do spotkania z wybitnymi artystami i różnorodnymi formami muzycznej ekspresji. Wszystko to w wyjątkowej przestrzeni rozwadowskiego klasztoru, którego zabytkowe wnętrza od lat tworzą niepowtarzalną atmosferę dla wydarzeń muzycznych.

Szczegółowy program:

30.06. „Wołam do Ciebie Człowieku” - koncert Grażyna Barszczewska – aktorka, Robert Grudzień – organy, Soliści i Chór „Gaude Vitae” ze Stalowej Woli, Ewa Woynarowska – dyrygent

7.07.Trio Akordeonowe K.A.T.O.R.G.A. Karol Michalik, Konstanty Sobula, Łukasz Rogóż, Paweł Włodarczyk - organy

14.07. Recital autorski Alicji Węgorzewskiej - wokal, Robert Grudzień - organy

21.07. Antonio Vivaldi – Cztery Pory Roku Andzela Prihodko - skrzypce, Oleńka Matselyukh - organy

28.07. "Muzyka korzeni" Józef Broda multiinstrumentalista, Janusz Kohut – piano, kompozytor

4.08. Liliya Maksymenko – saksofon, Nadiya Velichko – organy

11.08.Trio festiwalowe Maria Sujka – flet, Jan Szełęga – gitara, Natalia Frajkowska - organy

18.08. Dorota Szostak - Gąska - mezzosopran, Jakub Gąska - tenor, Olga Gryszyna – piano, Jan Gąska - promocja młodych

25.08. Koncert autorski Olgi Bończyk - wokal, Robert Grudzień – organy, piano Jubileusz Roberta Grudnia, 40 lat pracy artystycznej

15.09. 75-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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