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Pysznica 22 września 2026

Przed nami Wrzosowy Rajd Rowerowy

Około 40 kilometrów przez jesienne Lasy Janowskie - tak zapowiada się Wrzosowy Rajd Rowerowy, który odbędzie się w niedzielę, 27 września. Uczestnicy wyruszą z Pysznicy, a celem wyprawy będzie Łowisko Wędkarskie Ośnia.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Trasa rajdu została poprowadzona tak, aby uczestnicy mogli spędzić jak najwięcej czasu wśród jesiennych krajobrazów Lasów Janowskich. Rowerzyści dotrą do Łowiska Wędkarskiego Ośnia, położonego pomiędzy Studzieńcem a Szwedami.

Na miejscu na uczestników będzie czekał poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Razem Możemy Więcej” Krzaki-Słomiana.

Wrzosowy Rajd Rowerowy wystartuje w niedzielę, 27 września, o godz. 10 z boiska Orlik w Pysznicy przy ul. Wolności 261. Do pokonania będzie około 40 km.

Regulamin wydarzenia oraz zapisy dostępne są na stronie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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