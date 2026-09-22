Przed nami Wrzosowy Rajd Rowerowy

Trasa rajdu została poprowadzona tak, aby uczestnicy mogli spędzić jak najwięcej czasu wśród jesiennych krajobrazów Lasów Janowskich. Rowerzyści dotrą do Łowiska Wędkarskiego Ośnia, położonego pomiędzy Studzieńcem a Szwedami.

Na miejscu na uczestników będzie czekał poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Razem Możemy Więcej” Krzaki-Słomiana.

Wrzosowy Rajd Rowerowy wystartuje w niedzielę, 27 września, o godz. 10 z boiska Orlik w Pysznicy przy ul. Wolności 261. Do pokonania będzie około 40 km.

Regulamin wydarzenia oraz zapisy dostępne są na stronie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.