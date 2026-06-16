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Nisko 16 czerwca 2026

Przed nami „Szkatuła 2026” w niżańskim Parku Miejskim

Śpiew, taniec, muzyka, rękodzieło i wiele innych artystycznych niespodzianek - już 21 czerwca Park Miejski w Nisku zamieni się w przestrzeń pełną dziecięcej kreatywności. Wszystko za sprawą wydarzenia „Szkatuła 2026”, organizowanego przez Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Przegląd Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej będzie okazją do zaprezentowania efektów całorocznej pracy uczestników zajęć prowadzonych przez NCK „Sokół”. Na scenie wystąpią młodzi artyści rozwijający swoje pasje w różnych dziedzinach sztuki, prezentując mieszkańcom zdobyte umiejętności i talenty.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 15 w Parku Miejskim. Oprócz występów organizatorzy przygotowali także dodatkowe atrakcje dla całych rodzin. W programie znalazły się m.in. plenerowe warsztaty rękodzielnicze, mini jarmark twórczości dziecięcej „Kocykowo 2”, dmuchańce, stoiska z zabawkami oraz mała gastronomia.

„Szkatuła” od lat stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń prezentujących dorobek artystyczny dzieci i młodzieży związanych z niżańskim domem kultury. To nie tylko okazja do występów przed publicznością, ale także rodzinne święto twórczości, które co roku przyciąga wielu mieszkańców.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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