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Stalowa Wola 14 października 2026

Przed nami Stalowy Break Jam 4

Już w najbliższą sobotę, 17 października, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli stanie się areną widowiskowych tanecznych pojedynków. Przed nami czwarta edycja Stalowy Break Jam, podczas której miłośnicy breakdance’u zmierzą się w rywalizacji jeden na jednego. Nie zabraknie efektownych figur, muzyki i sportowych emocji. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Stalowy Break Jam to turniej, który daje tancerzom możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, kreatywności i indywidualnego stylu. Zawody odbywają się w formule 1 vs 1, co oznacza, że dwóch uczestników naprzemiennie prezentuje swoje taneczne umiejętności, starając się przekonać sędziów, że to właśnie oni zasługują na awans do kolejnego etapu.

Podczas pojedynków oceniane będą nie tylko technika i precyzja wykonywanych ruchów, ale również własny styl, muzykalność. To właśnie połączenie tych elementów sprawia, że każda taneczna bitwa może wyglądać zupełnie inaczej.

Tegoroczna rywalizacja zostanie rozegrana w czterech kategoriach wiekowych: 6-10 lat, 11-15 lat, 16+ oraz 30+. Dzięki temu na parkiecie zaprezentują się zarówno najmłodsi adepci breakdance’u, jak i bardziej doświadczeni tancerze. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i finansowe.

O muzyczną oprawę wydarzenia zadba DJ Zielak, natomiast turniej poprowadzi Mateusz Łojek. Taneczne pojedynki oceniać będzie jury w składzie: b-boy Chuchu, b-boy Vento oraz b-boy Żurek.

Organizatorzy zapraszają nie tylko zawodników, ale również mieszkańców, którzy chcą zobaczyć na żywo widowiskowe taneczne bitwy i poczuć atmosferę breakdance’owej rywalizacji.

Harmonogram turnieju:

14.00 rejestracja, otwarcie bram eventu
14.30 start turnieju, eliminacje kat. 1vs1 / 6-10 lat
15.20 eliminacje kat. 1vs1 / 11-15 lat
16.10 eliminacje kat. 1vs1 / 16+ lat
17:00 eliminacje kat. 1vs1 / 30+ lat
17.40 finały wszystkich kategorii
18.15 wręczenie nagród
18.30 zakończenie turnieju

Stalowy Break Jam 4 odbędzie się w sobotę, 17 października, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Turniej potrwa od godz. 14.00 do 18.30. Rejestracja zawodników rozpocznie się o godz. 14.00. Wstęp wolny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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