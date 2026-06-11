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Stalowa Wola 11 czerwca 2026

Przed nami Stalowowolskie Dni Seniora 2026

W dniach 15-17 czerwca odbędą się Stalowowolskie Dni Seniora 2026. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, ponieważ połączona została z obchodami 5-lecia działalności Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na uczestników czekają trzy dni pełne spotkań, aktywności sportowych, muzyki i wspólnej zabawy. Wydarzenie rozpocznie się 15 czerwca o godz. 17 w Miejskim Domu Kultury uroczystą galą jubileuszową połączoną z koncertem „Seniorzy Seniorom”.

Dzień później, 16 czerwca o godz. 10, na stadionie lekkoatletycznym MOSiR odbędzie się Senioriada, czyli zawody sportowe seniorów. To wydarzenie od lat pokazuje, że aktywność i dobra energia nie mają wieku.

Finał obchodów zaplanowano na 17 czerwca. O godz. 17 ulicami miasta przejdzie barwny korowód seniorów, który wyruszy spod Centrum Aktywności Seniora do Miejskiego Domu Kultury. Godzinę później, o godz. 18, na scenie MDK rozpocznie się koncert gwiazd. Przed publicznością wystąpią Beata Rybotycka, Jacek Wójcicki oraz Konrad Mastyło z zespołem.

Stalowowolskie Dni Seniora od lat integrują środowisko senioralne i są okazją do wspólnego świętowania, aktywnego spędzania czasu oraz budowania międzypokoleniowych relacji. Organizatorzy już dziś zapraszają mieszkańców do udziału w jubileuszowych obchodach.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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