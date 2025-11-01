Przed nami kolejne derby. Stal podejmie Siarkę

Również cztery inne mecze tej serii rozpoczną się o tej samej porze. Na pewno będzie się sporo dziać w Kłyżowie, do którego zawita drużyna Tanwi Wólka Tanewska. Gospodarzom nie wiedzie się na razie, ale kiedyś musi nastąpić przełamania i kibice Sanu wierzą, że nastąpi to w starciu z Tanwią. Ale i jej kibice nie zakładają w ogóle, że ich drużyna może przegrać mecz z „czerwoną latarnią”.

Emocji nie zabraknie zapewne w Chwałowicach. To pewne, że jedenastka trenera Grzegorza Woźniaka nie odda za darmo punktów Stali Nowa Dęba. Oczywiście, faworytem w tym meczu nie będzie, ale jest po dwóch zwycięstwach z rzędu i jeżeli po raz trzeci zgarnie pełną pulę, to też niespodzianki nie będzie. 14. kolejkę zamknie mecz Czarnych Lipa z Sokołem Kamień. Beniaminek „okręgówki” przystąpi do meczu po dwóch remisach i porażce w Jeżowem, a z kolei spadkowicz z 4 ligi przyjedzie po trzech zwycięstwach z rzędu. W dwóch ostatnich meczach zdobył 10 bramek. Lider z Leżajska pauzuje, a wicelider ugości Olimpię.

14. kolejka, 2 listopada: LZS Zdziary - Olimpia Pysznica (12), San Kłyżów - Tanew Wólka Tanewska (13.30), LKS Brzyska Wola - Słowianin Grębów (13.30), Jeziorak Chwałowice - Stal Nowa Dęba (13.30), Unia Nowa Sarzyna - Sparta Jeżowe (13.30), Stal II Stalowa Wola - Siarka II Tarnobrzeg (13.30), Czarni Lipa - Sokół Kamień (14), pauzuje Pogoń Leżajsk.