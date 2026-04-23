Przed nami kolejne być albo… spaść

Drużyna Rekordu notuje ostatnio znakomitą serię. W czterech ostatnich kolejkach zdobyła 10 punktów. Odniosła 3 zwycięstwa, nad Zagłębiem w Sosnowcu 4:0, z Podbeskidziem na jego boisku 2:1 i z Resovią u siebie 2:1, a jeden mecz zremisowała, w domu z Hutnikiem 0:0. Stal w tym samym czasie wywalczyła 4 „oczka”.

Pierwsze spotkanie obydwu drużyn, 12 października w Bielsku- Białej, zakończyło się zwycięstwem Rekordu 1:0. Bramkę zdobył w 29. minucie Jan Ciućka.W drużynie Rekordu występuje dwóch byłych piłkarzy Stali Stalowa Wola: Daniel Świderski i Łukasz Soszyński. „Świder” jest najlepszym strzelcem zespołu. Ma na koncie 8 strzelonych goli, 7 jesienią i 1 wiosną.

Sędzią meczu Stal - Rekord będzie 37-letni Maciej Pelka z Poznania. Będzie to jego drugi występ na stadionie PCPN w tym sezonie. Jesienią prowadził w Stalowej Woli mecz z Hutnikiem (2:2), natomiast 8 marca tego roku był rozjemcą spotkania naszej drużyny w Skierniewicach z Unią.