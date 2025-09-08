Przeczytali Kochanowskiego w stalowowolskiej bibliotece

Oprócz słów Mistrza z Czarnolasu, na tych którzy stawili się w MBP czekały liczne atrakcje: degustacja naparu z lipy, tematyczne warsztaty zakładek do książek, okolicznościowe breloczki czy wystawa dotycząca twórczości poety. Każdy, kto przyniesie egzemplarz dzieł Kochanowskiego, będzie mógł liczyć na pamiątkowy stempel w lekturze.

Poezja Jana Kochanowskiego porusza różnorodne tematy – od poważnych i doniosłych po lżejsze i żartobliwe. Opisuje życie dworskie i ziemiańskie, pojawiają się w niej wątki patriotyczne, refleksje moralne, nawiązania antyczne i biblijne. W wierszach odnajdziemy humanistyczną religijność, zachwyt życiem, ale też głęboką zadumę nad przemijaniem i ludzkim losem. Artysta przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego, a jego niezrównane dzieła do dziś pozostają żywe i nadal inspirują.

W MBP poezje mistrza z Czarnolasu czytali: Henryka Bałaban, Leszek Baran, Karolina Bełza, Renata Czernecka, Andrzej Dorosz, Elżbieta Ferlejko, Wioleta Hartleb, Ewa Krukowska, Anna Leszczyńska-Wojciechowska, Katarzyna Mastalerczyk, Marta Męcińska, Grzegorz Józef Męciński, Waldemar Pawłowski, Beata Sudoł-Kochan, Jadwiga Surowiak i Elżbieta Żurawska. Strofy czarnolaskiego poety przetykane były muzyką w wykonaniu muzyków ze Stowarzyszenia Artystycznego STOWART, których przygotował maestro Edward Horoszko. A wszystko odbywało się w zielonej scenerii przygotowanej przez pracowników biblioteki.

– Wspólna lektura poezji Jana Kochanowskiego to głęboka zaduma nad światem, która łączy się z humorem, a idee humanizmu z dojrzałą refleksją obywatelską i troską o Ojczyznę – przybliżała twórczość poety Beata Życzyńska, dyrektor stalowowolskiej biblioteki.

Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.