Przeczytałeś? Podaj dalej. Rusza akcja „Zaczytane wędrowanie”

Inicjatywa organizowana jest w ramach Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek, które od lat promuje ideę bookcrossingu, czyli bezpłatnego przekazywania książek innym osobom. Celem akcji jest zachęcenie mieszkańców do dzielenia się przeczytanymi lekturami i odkrywania nowych tytułów.

Każdy, kto ma w domu książki, do których już nie wraca, może przynieść je do Biblioteki Głównej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10 i pozostawić na specjalnym regale bookcrossingowym. W zamian można wybrać inną publikację i zabrać ją ze sobą na wakacyjny wyjazd lub letni wypoczynek.

Akcja potrwa do 21 sierpnia i prowadzona będzie w holu biblioteki na parterze budynku.

Organizatorzy przygotowali także dodatkową inicjatywę pod hasłem „Dobre słowo między kartkami”. Osoby przekazujące książki mogą dołączyć do nich krótką wiadomość dla kolejnego czytelnika - podzielić się swoją opinią o lekturze, polecić ją lub zostawić kilka życzliwych słów.

Bibliotekarze podkreślają, że to nie tylko sposób na promocję czytelnictwa, ale również okazja do pokazania, że dobra książka może żyć znacznie dłużej niż jedno czytanie i trafiać do kolejnych osób, inspirując je do odkrywania nowych historii.