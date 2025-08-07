Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Przeczytaj Kochanowskiego w stalowowolskiej bibliotece

W sobotę, 6 września, o godzinie 11:00 kolejna edycja Narodowego Czytania. Tym razem lekturą będą poezje Jana Kochanowskiego. Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zaprasza chętnych, którzy przeczytają strofy Mistrza z Czarnolasu. Zgłoszenia przyjmowane są w Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, do poniedziałku, 25 sierpnia włącznie.

Na uczestników, oprócz słów poety, czekają liczne atrakcje. Będzie degustacja naparu z lipy, tematyczne warsztaty zakładek do książek, okolicznościowe breloczki czy wystawa dotycząca twórczości poety. Każdy, kto przyniesie tomik dzieł Kochanowskiego, będzie mógł liczyć na odbicie pamiątkowego stempla w lekturze.

Poezja Jana Kochanowskiego porusza różnorodne tematy – od poważnych i doniosłych po lżejsze i żartobliwe. Opisuje życie dworskie i ziemiańskie, pojawiają się w niej wątki patriotyczne, refleksje moralne, nawiązania antyczne i biblijne. W wierszach odnajdziemy humanistyczną religijność, zachwyt życiem, ale też głęboką zadumę nad przemijaniem i ludzkim losem. Artysta przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego, a jego niezrównane dzieła do dziś pozostają żywe i nadal inspirują.

– Serdecznie zapraszamy wszystkich do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli na wyjątkowe wydarzenie, jakim jest coroczna edycja Narodowego Czytania. Wspólna lektura poezji Jana Kochanowskiego to głęboka zaduma nad światem, która łączy się z humorem, a idee humanizmu z dojrzałą refleksją obywatelską i troską o Ojczyznę – zachęca do uczestnictwa Beata Życzyńska, dyrektor stalowowolskiej biblioteki.

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą skierowali specjalny list, zachęcając do udziału w Narodowym Czytaniu poezji Jana Kochanowskiego: - Nasz wybitny renesansowy twórca zawarł w swoich utworach emocje oraz przeżycia prawdziwie uniwersalne i dzięki temu bliskie nam współczesnym. Napisana przepiękną polszczyzną, pełna mądrych rad poezja Mistrza z Czarnolasu to niezwykła kronika myśli i obyczajów dawnej Rzeczypospolitej, która łączy pokolenia i jest nadal aktualna – podkreśliła w liście Para Prezydencka.

Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa.

W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser–Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Akcja Narodowe Czytanie 2018 miała wyjątkowy charakter – w związku z jubileuszem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Para Prezydencka zaprosiła do lektury „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, a ponadto, przez cały rok, Antologii Niepodległości – specjalnie przygotowanego na tę okazję zbioru powstałych na przestrzeni wieków utworów, zaliczanych do kanonu polskiej literatury patriotycznej. W 2019 roku lekturą Narodowego Czytania były Nowele polskie – zbiór 8 utworów autorstwa Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego. Nowele zostały wybrane przez Parę Prezydencką z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.

Lekturą Narodowego Czytania 2020 była „Balladyna” Juliusza Słowackiego, a rok później w całej Polsce i na świecie przeczytano „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W 2022 roku czytano „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, potem „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Przed rokiem czytano „Kordiana” Juliusza Słowackiego.

