Przebudują ulice Cyprusową, Torową i Bratkową

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowych nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej wraz z pełną podbudową jezdni oraz budowę i przebudowę chodników z kostki betonowej. Projekt obejmuje także wykonanie odwodnienia, rozbudowę oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz z montażem nowych słupów, budowę kanału technologicznego, a także przebudowę i usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.

Przewidziano również wykonanie zjazdów do posesji z dostosowaniem ich geometrii do obowiązujących przepisów oraz prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

Zgodnie z założeniami inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 16 miesięcy od podpisania umowy.

Oferty w postępowaniu przetargowym można składać do 7 maja.

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9561fe21-25b9-4c42-adec-d451e7efc68d