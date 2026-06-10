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Nisko 10 czerwca 2026

Przebudowa ulic Tysiąclecia i Kolejowej dobiegła końca

Zakończyły się prace związane z przebudową ulic Tysiąclecia i Kolejowej w Nisku. Inwestycja została już rozliczona, a obecnie prowadzone są jedynie drobne prace porządkowe i wykończeniowe. Jak zapowiadają władze Powiatu Niżańskiego, oficjalne oddanie drogi do użytku powinno nastąpić pod koniec czerwca.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

O zakończeniu przedsięwzięcia poinformował starosta niżański Robert Bednarz.

- Przebudowa drogi ulica Tysiąclecia, ulica Kolejowa i odtworzenie tych pozostałych ciągów drogowych faktycznie już się zakończyła. Tam jeszcze nasz zarząd dróg wykonuje jakieś prace, ale to są takie prace już bardziej dodatkowe - powiedział.

Jak wyjaśnił, obecnie wykonywane roboty mają charakter estetyczny i nie wpływają na możliwość korzystania z drogi.

- My zakończyliśmy już realizację tego przedsięwzięcia, przedsięwzięcie jest rozliczone. Pewnie gdzieś tam w okolicach końcówki czerwca będziemy chcieli oddać oficjalnie do użytku i dokonać takiej uroczystości podsumowania i zakończenia - dodał starosta.

Przebudowa ulic Tysiąclecia i Kolejowej była inwestycją o szczególnym charakterze. Jak zaznaczył Robert Bednarz, przedsięwzięcie ma znaczenie związane również z obronnością, dlatego informacje na jego temat były przekazywane w ograniczonym zakresie.

- Jest to inwestycja, która ma charakter inwestycji o znaczeniu obronnym. W związku z tym nie możemy tego przedsięwzięcia aż tak szczegółowo nagłaśniać i szczegółowo o nim mówić - wyjaśnił.

Starosta podkreślił jednak, że mimo znaczenia dla potrzeb obronnych, droga będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom.

- To jest przykład takiej inwestycji podwójnego zastosowania. Na co dzień faktycznie jest wykorzystywana na potrzeby mieszkańców, na potrzeby społeczności, ale jeżeli będzie potrzeba, to oczywiście też i wojsko będzie mogło z niej korzystać - mówił.

Jak przypomniał, ulica Tysiąclecia wraz z ulicą Kolejową przez wiele lat pełniła funkcję obwodnicy Niska. Obecnie nadal stanowi ważny element lokalnego układu komunikacyjnego, wykorzystywany zarówno przez mieszkańców, jak i kierowców podróżujących w kierunku Stalowej Woli czy Nowej Dęby.

Inwestycja została zrealizowana przy stuprocentowym dofinansowaniu ze środków zewnętrznych i kosztowała 13 252 228,82 zł.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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