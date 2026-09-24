Przebudowa drogi Ulanów - Rudnik na finiszu

Jeszcze w czerwcu zaawansowanie robót wynosiło około 60 procent. Wówczas wykonany był już odcinek od skrzyżowania w Przędzelu w kierunku Ulanowa, a na trasie od Przędzela w stronę Rudnika nad Sanem trwały prace przy kolejnych warstwach nawierzchni.

Teraz inwestycja jest wykonana w ponad 80 procentach.

- Budowa drogi Rudnik-Ulanów jest bardzo istotną inwestycją realizowaną przez Powiat Niżański. Można powiedzieć, że jesteśmy na finiszu, chociaż widać, że jeszcze tych prac jest stosunkowo dużo do wykonania, ale 80-procentowy pułap zaangażowania, jeśli chodzi o realizację inwestycji ma miejsce. Myślę, że nie powinno być jakichś większych trudności. Najprawdopodobniej koniec listopada, początek grudnia będzie miał miejsce oficjalny odbiór tej inwestycji - mówi starosta niżański Robert Bednarz.

Jedno rondo gotowe, drugie w budowie

W ramach przebudowy zaplanowano dwa ronda. Rondo w Przędzelu jest już wykonane, natomiast trwają prace przy drugim, zlokalizowanym w Ulanowie.

- To co oczywiście ważne i na co stawiamy duży nacisk to trasy rowerowe, drogi dla rowerów, które tam wzdłuż całej drogi będą przebiegać i będą do wykorzystania przez nie tylko naszych mieszkańców, ale również i turystów, którzy tutaj będą przybywać. No i oczywiście zwiększenie bezpieczeństwa. Na tym odcinku dwa ronda, jedno rondo już wykonane, drugie teraz jest w trakcie realizacji, jedno wykonane w Przędzelu, drugie to rondo w Ulanowie - mówi starosta.

Ponad 13 mln zł na przebudowę trasy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1060R rozpoczęła się 21 maja 2025 roku. Inwestycja obejmuje ponad trzykilometrowy odcinek pomiędzy Ulanowem a Rudnikiem nad Sanem. Zakres robót to m.in. nowa nawierzchnia jezdni, chodnik i droga dla rowerów, oświetlone przejście dla pieszych, dwa ronda, oznakowanie, bariery ochronne oraz remont mostu.

Całkowita wartość zadania wynosi 13,47 mln zł. Ponad 8,08 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a wkład własny Powiatu Niżańskiego przekracza 5,38 mln zł.

W czerwcu zakładano, że inwestycja może zakończyć się w okolicach października. Obecnie starosta wskazuje, że oficjalnego odbioru należy spodziewać się najprawdopodobniej na przełomie listopada i grudnia.