Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
0.0 / 5
Rudnik nad Sanem Ulanów 24 września 2026

Przebudowa drogi Ulanów - Rudnik na finiszu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1060R Ulanów - Rudnik nad Sanem weszła w końcowy etap. Zaawansowanie inwestycji przekroczyło już 80 procent. Jeśli nie pojawią się większe problemy, oficjalny odbiór drogi planowany jest na przełom listopada i grudnia.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jeszcze w czerwcu zaawansowanie robót wynosiło około 60 procent. Wówczas wykonany był już odcinek od skrzyżowania w Przędzelu w kierunku Ulanowa, a na trasie od Przędzela w stronę Rudnika nad Sanem trwały prace przy kolejnych warstwach nawierzchni.

Teraz inwestycja jest wykonana w ponad 80 procentach.

- Budowa drogi Rudnik-Ulanów jest bardzo istotną inwestycją realizowaną przez Powiat Niżański. Można powiedzieć, że jesteśmy na finiszu, chociaż widać, że jeszcze tych prac jest stosunkowo dużo do wykonania, ale 80-procentowy pułap zaangażowania, jeśli chodzi o realizację inwestycji ma miejsce. Myślę, że nie powinno być jakichś większych trudności. Najprawdopodobniej koniec listopada, początek grudnia będzie miał miejsce oficjalny odbiór tej inwestycji - mówi starosta niżański Robert Bednarz.

Jedno rondo gotowe, drugie w budowie

W ramach przebudowy zaplanowano dwa ronda. Rondo w Przędzelu jest już wykonane, natomiast trwają prace przy drugim, zlokalizowanym w Ulanowie.

- To co oczywiście ważne i na co stawiamy duży nacisk to trasy rowerowe, drogi dla rowerów, które tam wzdłuż całej drogi będą przebiegać i będą do wykorzystania przez nie tylko naszych mieszkańców, ale również i turystów, którzy tutaj będą przybywać. No i oczywiście zwiększenie bezpieczeństwa. Na tym odcinku dwa ronda, jedno rondo już wykonane, drugie teraz jest w trakcie realizacji, jedno wykonane w Przędzelu, drugie to rondo w Ulanowie - mówi starosta.

Ponad 13 mln zł na przebudowę trasy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1060R rozpoczęła się 21 maja 2025 roku. Inwestycja obejmuje ponad trzykilometrowy odcinek pomiędzy Ulanowem a Rudnikiem nad Sanem. Zakres robót to m.in. nowa nawierzchnia jezdni, chodnik i droga dla rowerów, oświetlone przejście dla pieszych, dwa ronda, oznakowanie, bariery ochronne oraz remont mostu.

Całkowita wartość zadania wynosi 13,47 mln zł. Ponad 8,08 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a wkład własny Powiatu Niżańskiego przekracza 5,38 mln zł.

W czerwcu zakładano, że inwestycja może zakończyć się w okolicach października. Obecnie starosta wskazuje, że oficjalnego odbioru należy spodziewać się najprawdopodobniej na przełomie listopada i grudnia.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Tomasz Czajka ze Stalowej Woli z Krzyżem Kawalerskim
Stalowa Wola
Tomasz Czajka ze Stalowej Woli z Krzyżem Kawalerskim
Pomyśleli, zagłosowali i dopięli swego
Stalowa Wola
Pomyśleli, zagłosowali i dopięli swego
Poprawiła się jakość wody w Zarzeczu. Sanepid wydał nowy komunikat
Nisko
Poprawiła się jakość wody w Zarzeczu. Sanepid wydał nowy komunikat
Zmarł Józef Bis - były burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Nisko
Zmarł Józef Bis - były burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Maja, Mateusz i Alex będą walczyć o medale mistrzostw Polski
Stalowa Wola
Maja, Mateusz i Alex będą walczyć o medale mistrzostw Polski
Stalowa Wola Basket Cup III - 18 meczów, 6 drużyn i 3 dni rywalizacji
Stalowa Wola
Stalowa Wola Basket Cup III - 18 meczów, 6 drużyn i 3 dni rywalizacji
W niedzielę obchody 84. rocznicy pacyfikacji wsi Kochany
Pysznica
W niedzielę obchody 84. rocznicy pacyfikacji wsi Kochany
5 tysięcy złotych mandatu dla rowerzysty
Stalowa Wola
5 tysięcy złotych mandatu dla rowerzysty
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu