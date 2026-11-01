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Stalowa Wola Nisko 1 listopada 2026

Prowadzili grę, przegrali mecz. Sokół bez punktów z Legionem

4 liga podkarpacka, 14. kolejka: Przez ponad 50 minut drużyna Sokoła Nisko musiała radzić sobie w osłabieniu, ale mimo gry w dziesiątkę długo dotrzymywał kroku Legionowi Pilzno, a momentami to gospodarze przejmowali inicjatywę. O losach spotkania przesądziły jednak dwa trafienia gości w doliczonym czasie gry. Legion wygrał w Nisku 2:0.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta


Sokół przystąpił do spotkania bez Jakuba Mażysza, który odbywał karę za czerwoną kartkę otrzymaną w poprzednim meczu. Problemy kadrowe niestety nie skończyły się na tej absencji. W 40. minucie Daniel Kelechi sfaulował Oskara Mazura i arbiter nie miał wątpliwości, pokazał zawodnikowi Sokoła czerwoną kartkę.
Legion szybko spróbował wykorzystać przewagę liczebną, ale na pierwszego gola musiał poczekać do samej końcówki pierwszej połowy. W drugiej minucie doliczonego czasu gry goście wykorzystali błędy w defensywie Sokoła, a Miłosz Chmura umieścił piłkę w siatce.

Po zmianie stron można było spodziewać się, że Legion, mając na boisku jednego zawodnika więcej, będzie kontrolował przebieg wydarzeń. Sokół nie zamierzał jednak składać broni. Gospodarze, mimo osłabienia, podejmowali próby doprowadzenia do wyrównania, walczyli o każdą piłkę i nie pozwalali rywalom na pełną swobodę. Co więcej, nie brakowało momentów, w których to niżańska drużyna prowadziła grę i szukała drogi do bramki rywala.

Nadzieje gospodarzy rozwiały się dopiero w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Sokół postawił wszystko na jedną kartę. Przy stałym fragmencie gry w pole karne Legionu powędrował bramkarz naszej drużyny, Łukasz Konefał. Goście wybili jednak piłkę, błyskawicznie ruszyli z kontratakiem i Nikita Nazarenko skierował futbolówkę do pustej bramki. Był to ostateczny cios, który przypieczętował zwycięstwo zespołu z Pilzna.

To już druga w tym roku porażka Sokoła z zespołem z Pilzna. W poprzednim sezonie, w czerwcu, w ostatniej kolejce Legion również okazał się lepszy, wygrywając na własnym boisku 3:2. Ciekawostka, tamto spotkanie i to ostatnie prowadził Sebastian Rożak z Jarosławia.

Sokół Nisko – Legion Pilzno 0:2 (0:1)
0:1 M.Chmura (45+2), 0:2 Nazarenko (90+4)
Sokół: Konefał - Drelich (68 Halamaka), Stępień, D.Chmura, Walat (70 Sławek) - Pietrzyk, Kelechi, Bednarz, Lebioda (84 Jarosz) - Dziopak, Rębisz (20 Rękas).
Legion: Lepucki - Tragarz (80 Baniak), Remut, Mazur, Buras - Rudny, Manzo - Strózik, D. Kędzior (90+1 Maik), Smoleń (24 M,Chmura) - Nazarenko.
Sędziował Sebastian Rożak (Jarosław). Żółta kartka Konefał.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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