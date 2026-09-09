Promocja książki o edukacji regionalnej

Książka jest pokłosiem konferencji poświęconej edukacji regionalnej, zorganizowanej 3 lutego 2026 roku przez Muzeum COP. W spotkaniu uczestniczyli m.in. nauczyciele, edukatorzy oraz przedstawiciele instytucji kultury z powiatu stalowowolskiego.

Publikacja zawiera artykuły przygotowane przez naukowców, edukatorów i przewodników miejskich. Autorzy podejmują temat znaczenia edukacji regionalnej w budowaniu lokalnej tożsamości oraz roli szkół i instytucji kultury w przekazywaniu młodszym pokoleniom wiedzy o historii i dziedzictwie regionu.

Organizatorzy podkreślają, że materiały mają być również inspiracją do kolejnych działań edukacyjnych, badań i inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli, instytucje kultury oraz lokalne stowarzyszenia i fundacje.

Promocja książki odbędzie się w poniedziałek, 21 września o godz. 13.00 w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli.

Wydanie publikacji współfinansował Powiat Stalowowolski.