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Stalowa Wola 9 września 2026

Promocja książki o edukacji regionalnej

„Uczyć (się) miejsca, czyli tradycje i współczesne perspektywy edukacji regionalnej” - to tytuł publikacji, która zostanie zaprezentowana 21 września w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Książka jest pokłosiem konferencji poświęconej edukacji regionalnej, zorganizowanej 3 lutego 2026 roku przez Muzeum COP. W spotkaniu uczestniczyli m.in. nauczyciele, edukatorzy oraz przedstawiciele instytucji kultury z powiatu stalowowolskiego.

Publikacja zawiera artykuły przygotowane przez naukowców, edukatorów i przewodników miejskich. Autorzy podejmują temat znaczenia edukacji regionalnej w budowaniu lokalnej tożsamości oraz roli szkół i instytucji kultury w przekazywaniu młodszym pokoleniom wiedzy o historii i dziedzictwie regionu.

Organizatorzy podkreślają, że materiały mają być również inspiracją do kolejnych działań edukacyjnych, badań i inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli, instytucje kultury oraz lokalne stowarzyszenia i fundacje.

Promocja książki odbędzie się w poniedziałek, 21 września o godz. 13.00 w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli.

Wydanie publikacji współfinansował Powiat Stalowowolski.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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